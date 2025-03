TORONTO, le 5 mars 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a infligé six pénalités administratives à Maryam Hasaballah (Hasaballah), pour un montant total de 35 000 $.

Mme Hasaballah a enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la Loi) et ses règlements, notamment en :

Omettant de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les prêts hypothécaires qu'elle proposait aux emprunteurs étaient adaptés à leur situation financière, et en négligeant de divulguer les « risques importants » afférents à ces prêts, en violation de l'article 3 du Règlement de l' Ontario 187/08 et des paragraphes 24(1) et 25(1) du Règlement de l' Ontario 188/08; Fournissant des renseignements « faux ou trompeurs » aux prêteurs et aux emprunteurs, en contravention du paragraphe 43(2) de la Loi; Entravant l'enquête menée par l'ARSF, en violation du paragraphe 44(1) de la Loi.

Mme Hasaballah n'a pas contesté la proposition de l'ARSF et n'a pas demandé à être entendue par le Tribunal des services financiers.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

