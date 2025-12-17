Nouvelles fournies parL'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers
17 déc, 2025, 11:00 ET
TORONTO, le 17 déc. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a conclu un procès-verbal de transaction en vertu duquel elle imposera des conditions au permis de Gowthaman Balachandran (Balachandran).
L'ARSF a publié le procès-verbal de transaction à la suite de la conclusion d'un règlement amiable avec Balachandran.
En savoir plus :
Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.
