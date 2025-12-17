TORONTO, le 17 déc. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, l'ARSF, a conclu un procès-verbal de transaction en vertu duquel elle imposera des conditions au permis de Gowthaman Balachandran (Balachandran).

L'ARSF a publié le procès-verbal de transaction à la suite de la conclusion d'un règlement amiable avec Balachandran.

