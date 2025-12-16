TORONTO, le 16 déc. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a engagé une mesure d'exécution contre Leszek Dziadecki (M. Dziadecki) et Advantage Group of Finance Inc. (Advantage Group).

L'ARSF allègue que M. Dziadecki est inapte à être titulaire d'un permis aux termes de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8. (Loi) et de ses règlements en raison de sa conduite passée, incluant un mépris des règles destinées à protéger les investisseurs et les consommateurs, un manque de fiabilité et un refus de coopérer avec l'organisme de réglementation.

L'ARSF allègue en outre qu'Advantage Group est inapte à être titulaire d'un permis aux termes de la Loi, car elle estime qu'Advantage Group n'exercera pas son activité d'agence d'assurance de manière honnête et digne de confiance étant donné que M. Dziadecki en est le seul propriétaire et administrateur.

L'ARSF propose de refuser de renouveler le permis d'agent d'assurance de M. Dziadecki et de révoquer le permis de société d'assurance d'Advantage Group.

M. Dziadecki et Advantage Group ont demandé la tenue d'une audience devant le Tribunal des services financiers concernant la sanction proposée.

