L'ARSF lance une consultation publique afin de recueillir les avis sur sa proposition d'énoncé des priorités de 2026‑2027 et son cadre stratégique quinquennal.

TORONTO, le 10 déc. 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) lance une consultation publique sur sa proposition d'énoncé des priorités de 2026-2027 et de son cadre stratégique quinquennal.

« La consultation publique est au cœur de la méthode réglementaire de l'ARSF et incarne son engagement envers la transparence et la reddition de comptes, a souligné Dexter John, directeur général de l'ARSF. Il s'agit d'une occasion exceptionnelle pour les parties prenantes de participer activement à façonner l'avenir de la réglementation des services financiers en Ontario. »

Ce processus offre aux parties prenantes l'occasion de jouer un rôle actif dans la définition de l'orientation future de la réglementation des services financiers en Ontario.

Faits saillants de la proposition de cadre stratégique, et de l'énoncé des priorités de 2026-2027:

Transformer nos capacités :

Moderniser les systèmes internes et renforcer les capacités technologiques et de gestion des données en matière de surveillance afin d'améliorer la transparence, l'efficacité et la rapidité du contrôle prudentiel.

Adopter et intégrer une réglementation fondée sur des principes :

Faire évoluer l'approche de l'ARSF en matière de réglementation et accroître l'efficacité de ses mécanismes de surveillance.

Promouvoir des partenariats proactifs et collaboratifs :

Appuyer les priorités du gouvernement et marquer une contribution significative par le dialogue et la collaboration avec les parties prenantes et le public.

L'énoncé des priorités, le cadre stratégique et le budget de l'ARSF formeront l'essentiel de notre plan d'activités annuel qui sera ensuite soumis au ministère des Finances pour approbation.

La période de consultation débutera le 10 décembre 2025 et prendra fin le 14 janvier 2026, à 23 h 59 (HNE). L'ARSF invite les parties prenantes à passer en revue l'énoncé des priorités de 2026-2027 et le cadre stratégique, et à lui faire part de leurs commentaires.

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus: www.fsrao.ca.

