TORONTO, le 20 janv. 2026 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a engagé une mesure d'exécution contre Ananthie Alex (Mme Alex).

L'ARSF allègue que Mme Alex est inapte à être titulaire d'un permis aux termes de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèque et de ses règlements puisque sa conduite passée offre des motifs raisonnables de croire qu'elle ne fera pas le courtage d'hypothèques ou n'effectuera pas des opérations hypothécaires conformément à la loi ni avec intégrité et honnêteté.

L'ARSF propose de refuser le renouvellement du permis d'agent d'hypothèques niveau 1 à Mme Alex.

Mme Alex a demandé la tenue d'une audience devant le Tribunal des services financiers concernant la sanction proposée.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

Renseignements pour les médias :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Tél. : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers