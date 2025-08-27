TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a pris des mesures d'application de la loi à l'encontre d'Andrew White (M. White).

L'ARSF reproche à M. White d'avoir enfreint la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques (la « Loi ») et ses règlements comme suit :

en effectuant des opérations hypothécaires sans permis, en violation du paragraphe 2(3) de la Loi;

en exerçant une activité de prêteur hypothécaire sans permis, en violation du paragraphe 4(2) de la Loi.

L'ARSF propose d'imposer à M. White deux (2) pénalités administratives d'un montant total de 25 000 $.

M. White a demandé une audience devant le Tribunal des services financiers au sujet de cet avis d'intention.

