Des experts et des intervenants fourniront des conseils sur des questions autres que l'assurance automobile

TORONTO, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Pour veiller à ce qu'une grande variété d'experts de l'industrie éclairent l'orientation et la prise de décisions, l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) a créé un nouveau comité consultatif technique pour le secteur de l'assurance IARD non automobile.

« Il est important de collaborer avec les professionnels de l'industrie pour comprendre les principaux enjeux du secteur et déterminer où établir l'ordre de priorité de nos efforts de supervision. Cette collaboration fournira un environnement réglementaire mesuré et prévisible pour le secteur de l'assurance IARD », a déclaré Beata Morris, directrice, Surveillance des pratiques de l'industrie - Assurances multirisques.

« Elle nous donne également l'occasion de prendre connaissance des dernières tendances et nouveautés dans l'industrie de l'assurance. Elle appuie une réglementation efficiente et efficace qui protège les droits et les intérêts des consommateurs. Elle favorise également des normes élevées de conduite des affaires et la confiance du public à l'égard du secteur de l'assurance IARD. »

Les 14 membres fourniront des conseils et des commentaires sur des questions liées aux priorités de supervision et aux principales zones à risque du secteur.

Ce comité consultatif technique appuiera également les efforts de l'ARSF pour améliorer la supervision dans le secteur et la tiendra au courant des tendances et des risques du secteur.

Les membres ont été choisis en fonction de leur expérience et de leurs compétences à la suite d'un appel public.

La FSRA remercie tous les candidats d'avoir pris le temps de soumettre leur candidature.

Après une évaluation minutieuse, l'ARSF est heureuse d'annoncer les membres suivants :

Paul Wilson

Pam Marson

Marco Gorgonio

Susan Penwarden

Terry Dodsworth

Stacey Fobear

Marcia Mowatt

Obaid Rahman

Karen Ritchie

Sarah Scott

Elliott Silverstein

Colin Simpson

Evan Stubbings

Steve Masnyk

Le comité se réunira au début de 2024 et l'ARSF a hâte de faire le point sur ses progrès.

En savoir plus

Mandat

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous.

Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

Renseignements pour les médias :

Russ Courtney

Chef des relations avec les médias

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cellulaire : 437-225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers