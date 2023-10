Donnez votre avis sur la proposition de priorités de l'ARSF

TORONTO, le 10 oct. 2023 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) lance une consultation publique sur sa proposition d'énoncé des priorités et de budget pour 2024-2025.

L'accent est mis sur une réglementation fondée sur des principes, tout en produisant des résultats qui protègent l'intérêt public, favorisent la concurrence et l'innovation et permettent de faire face efficacement aux risques émergents dans le secteur des services financiers de l'Ontario.

ARSF (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Obtenir l'avis de nos comités et intervenants est un élément essentiel de l'engagement de l'ARSF en matière de transparence et de reddition de comptes. La consultation prendra fin le 13 novembre 2023.

L'énoncé des priorités et le budget formeront l'essentiel du plan d'activités annuel de l'ARSF qui sera ensuite soumis au ministère des Finances pour approbation.

Plus d'info

L'ARSF continue de travailler au nom de l'ensemble des intervenants, y compris les consommateurs, pour garantir la sécurité financière, l'équité et le choix de toutes et tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

RENSEIGNEMENTS AUX MÉDIAS :

Russ Courtney

Agent principal des relations avec les médias et des communications numériques

Autorité ontarienne de réglementation des services financiers

Cellulaire : 437 225-8551

Courriel : [email protected]

SOURCE L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers