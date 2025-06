TORONTO, le 12 juin 2025 /CNW/ - L'organisme ontarien de réglementation des services financiers (l'ARSF) a révoqué les permis de Daumier Financial Services Inc. (Daumier Financial), Carmen Munoz Gutierrez (Munoz Gutierrez) et Andres Antonio Hernandez Silva (Hernandez Silva). L'ARSF a aussi refusé de délivrer un permis à 1000532009 Ontario Ltd.

L'ARSF a conclu que Daumier Financial, Munoz Gutierrez et Hernandez Silva avaient enfreint la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8, dans sa version modifiée (la « Loi »), et ses règlements d'application, en faisant des déclarations ou représentations fausses ou trompeuses lorsqu'ils ont sollicité de l'assurance ou immatriculé un assuré, ce qui est contraire à l'alinéa 17 c) du Règlement de l'Ontario 347/04. Cette conduite donne lieu à des motifs raisonnables de croire qu'ils ne sont pas aptes à être titulaires d'un permis en vertu de la Loi, ce qui est également le cas de 1000532009 Ontario Ltd.

L'ARSF a rendu ces ordonnances après que les parties ci-dessus ont retiré leurs demandes d'audience devant le Tribunal des services financiers.

L'ARSF a cessé ses mesures d'application de la loi contre Ana Huang Yu, Maylin Rodriguez Perez et Michael Lue après l'expiration de leurs permis.

