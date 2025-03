TORONTO, le 6 mars 2025 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, a permis à Cheng (Kevin) Qi (Qi) et Hui Wen (Polly) Liu (Liu) de remettre leurs permis d'agent d'assurance sous le régime de la Loi sur les assurances, L.R.O. 1990, chap. I.8 (la « Loi »).

Qi et Liu ont fait preuve d'incompétence et se sont montrés indignes de confiance dans l'exercice des opérations d'assurance pour lesquelles leurs permis leur a été délivré, et ils ne sont plus aptes à être titulaires d'un permis en vertu de la Loi, comme le prévoient le paragraphe 392.4 (1) de la Loi et l'alinéa 8 d) du Règlement de l'Ontario 347/04.

L'ARSF a rendu cette ordonnance à la suite du règlement amiable conclu avec Qi et Liu.

En savoir plus :

Accédez à notre base de données sur les contrôles pour voir comment l'ARSF s'efforce de protéger les consommateurs grâce à ses activités de contrôle et de respect des règlements.

