TORONTO, le 13 janv. 2021 /CNW/ - Bryan Davies, président de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers, est heureux d'annoncer la nomination de Dexter John au conseil d'administration de l'ARSF pour remplir un mandat de trois ans.

M. John apporte une expérience de 25 années en leadership, gouvernance et gestion du risque acquise dans le cadre de ses fonctions précédentes au sein de Stikeman Elliott, de Donahue LLP, de l'Association canadienne des courtiers en valeurs mobilières, de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et de la Bourse de Toronto. Il est actuellement président et chef de la direction de Gryphon Advisors Inc., une société offrant des services-conseils en matière de gouvernance d'entreprise, d'analyse de comportement de vote des investisseurs, de rémunération des dirigeants et de cannabis.

Avant de se joindre à Gryphon, M. John a servi à titre de vice-président principal et de vice-président directeur de D.F. King Canada (autrefois CST Phoenix Advisors) et de vice-président directeur et avocat général de Kingsdale Shareholder Services Inc., où il a conseillé un certain nombre de sociétés ouvertes émettrices et de conseils d'administration sur des questions de gouvernance et de stratégie d'entreprise.

M. John est actuellement membre du conseil d'administration d'Organigram Inc, et a auparavant siégé aux conseils d'administration de Prosper Gold Corp, Augustine Ventures Inc., et Partners Real Estate Investment Trust. Il a également été choisi à titre de membre du Comité pour définir l'avenir de la gouvernance de sociétés au Canada afin d'aider à la refonte et à l'actualisation de la politique de la gouvernance des sociétés au Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Dexter au sein du conseil de l'ARSF, a déclaré le président Bryan Davies. Son expérience de leadership combinée à de solides acquis en matière de gouvernance et de gestion du risque aidera l'ARSF à soutenir l'innovation dans les secteurs qu'elle réglemente tout en étant fondée sur des principes, transparente et responsable. »

Les renseignements biographiques de tous les membres du conseil d'administration figurent à www.fsrao.ca/fr/propos-de-larsf/gouvernance.

L'ARSF continue de travailler avec les organisations qu'elle réglemente afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et les membres. Pour plus d'information, consultez www.fsrao.ca/fr .

