TORONTO, le 21 août 2024 /CNW/ - L'organisme de réglementation des services financiers de l'Ontario, l'ARSF, est heureux d'annoncer la nomination de nouveaux membres de ses comités consultatifs des intervenants pour le mandat 2024-2026.

Le système des comités consultatifs des intervenants reflète l'engagement de l'ARSF de maintenir une approche ouverte, transparente et collaborative qui fait participer les intervenants et tient compte de leurs perspectives et commentaires pour guider ses plans d'action.

L'ARSF souhaite la bienvenue aux nouveaux membres de ses comités consultatifs des intervenants qui exerceront un mandat de deux ans à compter de septembre.

Les commentaires et conseils que ces comités fournissent à l'ARSF et à son conseil d'administration jouent un rôle crucial, car ils contribuent à forger les politiques et initiatives destinées au secteur des services financiers de l'Ontario.

« Nous sommes ravis de la réponse enthousiaste du public à notre appel de candidatures », a affirmé Stephen Power, directeur général intérimaire de l'ARSF.

« Le dévouement et la passion dont ont fait preuve les candidats sont remarquables. Votre désir de partager votre savoir-faire est essentiel à la réussite et à l'évolution de nos efforts de réglementation. »

Après avoir attentivement examiné toutes les candidatures reçues, l'ARSF est heureuse d'annoncer les nouveaux membres des comités consultatifs suivants :

L'ARSF adresse ses sincères remerciements aux membres sortants des comités consultatifs des intervenants pour leurs précieux services et contributions au cours du dernier mandat. Leurs efforts, leur influence et leur dévouement au travail de l'ARSF et aux secteurs des services financiers de l'Ontario sont grandement appréciés.

Autres comités

Les membres du comité consultatif des intervenants dans le secteur des régimes de retraite sont engagés graduellement et de nouveaux membres seront recrutés cet automne. Le comité consultatif des intervenants dans le secteur des régimes de retraite étendra le mandat de ses membres, de deux ans à trois ans.

Pour en savoir plus :

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs, afin d'assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous.

