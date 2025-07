AVIS AUX MÉDIAS - L'Arrondissement du Sud-Ouest honore sœur Madeleine Juneau en donnant son nom à une rue

MONTRÉAL, le 3 juill. 2025 /CNW/ - Le maire du Sud-Ouest et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal, Benoit Dorais, invite les représentant(e)s des médias à la cérémonie de désignation d'une rue en l'honneur de feue sœur Madeleine Juneau, membre de la Congrégation de Notre-Dame, et directrice générale de la maison Saint-Gabriel de 1997 jusqu'à son décès le 25 juin 2020. La rue Madeleine-Juneau, qui borde le côté sud du parc Marguerite-Bourgeoys, a été choisie pour sa proximité avec la maison Saint-Gabriel et le parc du nom de la fondatrice de sa congrégation et personnage historique marquant de ce secteur de Montréal.

Date : Le vendredi 4 juillet 2025

Heure : 15 h

Lieu : Parc Marguerite-Bourgeoys

(intersection sud-est)

2886, rue Wellington, Montréal

SOURCE Arrondissement du Sud-Ouest (Ville de Montréal)

Renseignements : Section des communications, Arrondissement du Sud-Ouest, Céline Vaillancourt, [email protected]