MONTRÉAL, le 30 oct. 2023 /CNW/ - En septembre 2022, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a mandaté la firme Les services EXP inc. afin de réaliser une étude sur l'implantation d'une piste cyclable sur la rue de Terrebonne. Aujourd'hui, l'arrondissement publie les résultats de l'étude et dévoile le scénario choisi pour le réaménagement de la rue de Terrebonne.

Une étude exhaustive du secteur visé

L'étude a été réalisée de septembre 2022 à septembre 2023 au coût de 150 000 $ (avant taxes). Les services EXP ont travaillé sur de nombreux dossiers d'envergure à Montréal, tels que le réaménagement du secteur de la gare Canora, le REV Peel, la reconstruction de l'échangeur Turcot et le prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal. Rappelons que l'arrondissement a obtenu une subvention de 50 000 $ d'Infrastructure Canada grâce au programme du Fonds pour le transport actif. L'étude se décline en trois volets, soit :

Portrait de la situation actuelle; Élaboration des concepts d'aménagements; Évaluation de la faisabilité technique et analyse comparative des scénarios

Le secteur étudié comprend le territoire entre les avenues Somerled au nord, de Monkland au sud, St-Ignatius à l'ouest et Girouard à l'est. La firme EXP a procédé à de nouveaux comptages (véhicules, vélos et piétons) à 17 intersections à l'intérieur de ce territoire, en plus de caractériser et d'y étudier plus de 1 100 places de stationnement. Les comptages et les relevés de stationnement ont été faits au mois d'octobre 2022.

Un aménagement cyclable protégé pour une mobilité active plus sécuritaire

L'objectif principal du projet de réaménagement de la rue de Terrebonne est de sécuriser les déplacements des cyclistes en implantant un aménagement cyclable protégé dans les deux directions sur toute la longueur de la rue de Terrebonne. Parmi les trois scénarios proposés, le scénario trois, soit la dispersion au boulevard Cavendish, serait celui qui répondrait le mieux aux besoins de tous les usagers. Ce scénario implique la mise à sens unique de la rue de Terrebonne vers l'est, entre le boulevard Cavendish et l'avenue Girouard, et sa mise à sens unique vers l'ouest, entre le boulevard Cavendish et l'avenue Belmore. Il implique également le maintien d'une bande de stationnement. Les aménagements cyclables prendraient forme en bordure du trottoir, protégés par des bollards d'un côté et par une bande de stationnement de l'autre. Des dégagements visuels seraient aussi ajoutés à toutes les intersections afin d'assurer la visibilité et la sécurité des cyclistes et des piétons. L'étude démontre que les impacts sur la circulation seraient faibles. Selon les taux d'occupation des cases de stationnement relevés, la capacité résiduelle du stationnement suivant le réaménagement devrait suffire aux besoins évalués dans l'étude. Finalement, le nombre de véhicules circulant sur la rue de Terrebonne devrait diminuer d'environ 40 % à 50 %.

En plus de permettre l'ajout d'un aménagement cyclable, le réaménagement de la rue de Terrebonne devrait générer un apaisement important de la circulation sur cette rue locale qui comprend plusieurs écoles et institutions.

Des échanges à venir avec la communauté

L'arrondissement souhaite rencontrer les citoyennes et citoyens du quartier ainsi que les institutions touchées par le projet afin qu'ils puissent partager leurs avis et faire connaître les ajustements requis afin d'assurer le succès du projet.

Des échanges auront lieu dans la semaine du 20 novembre, avec les différents partenaires institutionnels du secteur étudié, et le 30 novembre, lors d'une rencontre citoyenne s'adressant à la population générale.

La mairesse de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Kasoki Katahwa, a déclaré : « Aujourd'hui, je suis fière de dévoiler un plan solide pour le réaménagement de la rue de Terrebonne. Dans les résultats du sondage du Plan local de déplacement de CDN-NDG réalisés en 2022, plus de la moitié des 1 300 répondantes et répondants ont indiqué que des aménagements cyclables sécurisés leur feraient prendre le vélo plus souvent. Je suis certaine que l'ajout d'une nouvelle piste cyclable sécurisée en plein cœur de notre arrondissement encouragera plusieurs personnes à faire le choix de la mobilité active. »

Le conseiller de Ville du district de Notre-Dame-de-Grâce, Peter McQueen, a ajouté : « Il était plus que temps que nous installions une piste cyclable sécuritaire sur la rue de Terrebonne. Étant en plein cœur du quartier, de Terrebonne est un axe névralgique pour les déplacements dans CDN-NDG. C'est d'ailleurs une rue qui est déjà très empruntée par les cyclistes comme moi. Grâce au réaménagement de la rue, les cyclistes pourront désormais se déplacer de façon sécuritaire sur la rue de Terrebonne. Cela leur permettra aussi d'accéder à vélo aux commerces de l'avenue de Monkland, qui eux pourront bénéficier d'une plus grande clientèle cycliste ».

« Notre nouvelle piste cyclable va permettre de relier les aménagements cyclables existants sur l'avenue Walkley, le Grand Boulevard, l'avenue Girouard, et la rue West Broadway, en passant par le campus Loyola. C'est une excellente nouvelle pour les étudiantes et étudiants du campus Loyola. Le réaménagement de la rue de Terrebonne permettra aussi aux familles de Loyola de se rendre de manière plus sécuritaire, à vélo ou à pied, au parc Benny. De plus, ce nouvel aménagement cyclable permettra de sécuriser les déplacements de toutes les personnes qui empruntent la rue de Terrebonne pour se déplacer, qu'elles soient piétonnes, cyclistes ou automobilistes. » a mentionné la conseillère de Ville du district de Loyola, Despina Sourias.

« Nous accueillons favorablement cette initiative, car de Terrebonne avait désespérément besoin d'une reconfiguration, non seulement pour celles et ceux qui se rendent à vélo au travail et à l'école, mais aussi pour les piétonnes et piétons qui ne se sentent pas en sécurité lorsqu'ils traversent la rue. Un réseau cyclable permanent et sécuritaire sur de Terrebonne améliorera la sécurité de toutes et tous. » a déclaré le président de l'Association des cyclistes et piétons de NDG, Jason Savard.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements: Source: Claire De Muns (iel), conseiller·ère spécial·e de la mairesse, Cabinet de la mairesse d'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Cellulaire : 514-863-4874, [email protected]