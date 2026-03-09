Bâtir plus de logements, plus rapidement - L'administration Martinez Ferrada remplit une promesse de campagne en rendant disponibles des terrains de la Ville

MONTRÉAL, le 9 mars 2026 /CNW/ - Afin d'accélérer la construction de logements, l'administration Martinez Ferrada remplit une promesse de campagne et publie aujourd'hui une carte des terrains municipaux pouvant accueillir de nouveaux projets de logement. Cette cartographie vise à offrir un portrait clair, accessible et à jour des terrains municipaux développables pour bâtir plus de logements et plus rapidement. Cela permet ainsi aux développeurs et organismes communautaires de mieux planifier leurs projets et de collaborer plus efficacement avec la Ville pour répondre à la crise du logement.

Au total, 80 terrains municipaux ont été identifiés comme pouvant être développés pour bâtir des logements. Parmi ceux-ci, une quarantaine de terrains pourront être utilisés dès maintenant, dont 13 d'entre eux sont nouvellement rendus disponibles dans la mise à jour de la carte interactive.

À ceux-ci s'ajoutent près de 40 terrains supplémentaires dont le développement est prévu à plus long terme, et qui seront rendus publics dans une liste distincte.

La Ville invite le public et les organismes à consulter la carte des terrains disponibles.

Rappel : 83 M$ pour accélérer les projets de logement

Pour soutenir la réalisation rapide de projets de logements sociaux et abordables sur ces terrains, la Ville met 83 M$ en aide financière à la disposition des développeurs et partenaires, soit :

30 M$ afin de rendre les terrains municipaux disponibles à moindre coût;

afin de rendre les terrains municipaux disponibles à moindre coût; 3 M$ pour un partenariat innovateur avec le Fonds Plancher , qui offre des prêts de prédéveloppement pouvant atteindre 250 000 $ par projet afin d'accélérer la réalisation de projets hors marché sur ces terrains;

pour un partenariat innovateur avec le , qui offre des prêts de prédéveloppement pouvant atteindre afin d'accélérer la réalisation de projets hors marché sur ces terrains; 50 M$ pour la préparation des terrains municipaux, notamment pour la réalisation d'études et les travaux de démolition nécessaires au développement.

Les terrains disponibles sur la carte sont donc admissibles aux prêts de prédéveloppement du Fonds Plancher. Les organismes intéressés doivent s'adresser directement à ce Fonds pour déposer une demande.

Des terrains municipaux pour bâtir plus de logements

Grâce à cette démarche, plusieurs immeubles municipaux pourront être cédés selon des conditions avantageuses afin de permettre le développement rapide de logements sociaux et abordables. Les organismes admissibles, notamment les coopératives et les OBNL d'habitation, devront s'engager à réaliser des projets de logements hors marché, garantissant ainsi une accessibilité durable pour toutes les Montréalaises et tous les Montréalais.

« On l'a dit plusieurs fois en campagne et depuis qu'on est arrivés : il faut que la Ville soit un véritable partenaire pour les organismes communautaires et les développeurs qui veulent bâtir des logements à Montréal. Ce n'est pas normal que la Ville ait des terrains qui ne servent à rien alors qu'on traverse une crise du logement. La liste des terrains qu'on rend publique aujourd'hui va aider tout ce monde-là à bâtir des logements plus rapidement sans que ça coûte un bras. C'était très important pour moi qu'on remplisse cette promesse de campagne, qui va faire en sorte que les Montréalaises et Montréalais vont pouvoir trouver un appartement, une maison, un chez-soi qui soit abordable et où ils pourront bâtir leur vie », souligne la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« En pleine crise de l'abordabilité, il faut accélérer le développement de logements. En diffusant toutes les informations sur les terrains que la Ville possède, on donne aux coopératives et aux OBNL d'habitation les outils pour agir plus rapidement. Montréal a besoin de logements moins chers, hors marché, sociaux et abordables afin qu'ils demeurent à l'abri de la spéculation et accessibles à long terme pour les Montréalaises et les Montréalais. On travaille pour aujourd'hui mais aussi pour demain », affirme la responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Caroline Braun.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

