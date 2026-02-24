L'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce fera renaître l'Empress

Face aux contraintes techniques et financières et à l'augmentation des couts d'entretien de l'immeuble désaffecté, l'arrondissement ira de l'avant avec la déconstruction du bâtiment situé sur la rue Sherbrooke Ouest, tout en y préservant son emblématique façade néoégyptienne.

Redonner un espace culturel et rassembleur aux résidents

L'objectif est de redonner à la population un espace culturel rassembleur, accessible quatre saisons. Une programmation variée - projections extérieures, activités artistiques participatives, théâtre et prestations diverses - pourrait être déployée dès l'automne 2027.

À plus long terme, l'arrondissement souhaite qu'un projet permanent à vocation culturelle voie le jour sur le site.

Une séance d'information publique sur le projet transitoire se tiendra au début de l'été 2026. Le contrat de déconstruction est prévu à l'automne, et les travaux pourraient débuter dans les premiers mois de 2027.

À propos du Théâtre Empress :

Situé au 5560, rue Sherbrooke Ouest, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce, le Théâtre Empress a été inauguré en 1928. Reconnu pour son architecture néoégyptien, l'immeuble a abrité jusqu'en 1939 un théâtre avant sa fermeture en raison de la crise économique. L'immeuble change de vocation et réouvre en 1963 sous la forme d'un cabaret (Royal Follies) puis devient par la suite le Cinéma V, avant d'être ravagé par un incendie en 1992. Propriété de la Ville de Montréal depuis 1999, sa façade patrimoniale représente un véritable symbole de l'histoire culturelle du quartier.

Citations :

« Après 30 ans d'inaction, il fallait poser un geste concret. Nous faisons le choix responsable de préserver la façade emblématique du Théâtre Empress tout en redonnant rapidement aux citoyennes et citoyens un lieu culturel vivant et accessible. Ce projet marque une première étape importante pour renforcer l'offre culturelle de notre arrondissement et créer un milieu de vie dynamique où il fait bon s'établir et s'épanouir. »

-Stephanie Valenzuela, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce

« Le Théâtre Empress fait partie de la mémoire collective de Notre-Dame-de-Grâce. Avec ce projet transitoire, nous transformons un site abandonné en le redonnant à la population grâce à un espace culturel de rencontres. C'est une solution réaliste qui permet d'agir maintenant tout en facilitant les démarches pour un projet permanent ambitieux. »

-Alexandre Teodoresco, conseiller de ville du district de Loyola

« Ce projet envoie un message clair : nos espaces vacants doivent servir la communauté. En redonnant vie à ce site emblématique, nous créons un lieu accessible, inclusif et animé qui reflètera les diversités culturelles de notre arrondissement. »

-Sonny Moroz, conseiller de ville du district de Snowdon

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Renseignements : Guillaume Pelletier, Soutien aux élu(e)s, Arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce, (438) 821-2278