L'administration Martinez Ferrada livrera le projet de la Rue Sainte-Catherine Ouest un an plus tôt que prévu

MONTRÉAL, le 26 févr. 2026 /CNW/ - L'administration Martinez Ferrada annonce que le projet Rue Sainte-Catherine Ouest sera livré un an plus tôt que prévu. Dans un processus d'optimisation des chantiers, l'administration municipale applique un nouvel échéancier qui permet de réduire d'une année complète la durée du projet, prévoyant une fin en 2029 plutôt qu'en 2030.

L'échéancier optimisé représente un gain majeur pour les commerçantes et commerçants, les personnes qui travaillent au centre-ville, mais également pour tous les Montréalais et Montréalaises. Cela réduira les impacts sur la circulation, le bruit et la qualité de vie au centre-ville associés à une présence prolongée du chantier, sans engager de coûts supplémentaires.

Les Montréalaises et Montréalais en ont plus pour leur argent

Cette accélération est rendue possible grâce à plus de travaux réalisés, dès 2026. Pour y arriver, le comité exécutif de la Ville de Montréal a autorisé des virements budgétaires au Programme décennal d'immobilisations 2026 d'une valeur de 7 millions de dollars. Cette somme, déjà prévue au budget, sera ainsi amortie sur trois ans plutôt que quatre.

L'accélération du chantier permettra de réduire la facture globale du projet, notamment en évitant l'indexation annuelle des coûts de construction, et en diminuant les coûts de gestion, d'accompagnement et de surveillance du chantier. Le projet coûtera donc moins cher aux Montréalaises et Montréalais, tout en étant accompli plus rapidement.

« Repenser les façons de faire pour optimiser les chantiers fait partie des grands engagements de mon administration. On a eu l'opportunité d'accélérer ce chantier majeur pour le centre-ville et on l'a saisie. Cette décision démontre qu'avec une administration d'Ensemble Montréal, les Montréalaises et Montréalais en ont plus pour leur argent », a déclaré la mairesse de Montréal, Soraya Martinez Ferrada.

« Nos commerçantes et commerçants nous ont demandé de mieux les soutenir durant les travaux, et nous les avons entendus. Nous collaborons de près avec l'entrepreneur pour nous assurer que l'augmentation du volume de travail ne se traduise pas par davantage de problèmes; au contraire ! Elle vise à en réduire les impacts. Tout est en place pour livrer, en 2029, une rue Sainte-Catherine Ouest renouvelée », a indiqué Chantal Gagnon, responsable du développement économique et de l'économie verte au comité exécutif de la Ville de Montréal.

« Accélérer la livraison du projet Rue Sainte-Catherine Ouest, c'est aussi agir concrètement pour améliorer la fluidité des déplacements au cœur du centre-ville. Chaque mois gagné signifie moins d'entraves, des routes plus simples et un environnement plus accessible pour toutes et tous. On le voit, la nouvelle rue Sainte-Catherine est un succès. Le chantier en vaut la chandelle », a ajouté Leslie Roberts, conseiller de la Ville du district Peter-McGill dans l'arrondissement Ville-Marie et conseiller associé au comité exécutif responsable du centre-ville.

