La mise à l'écart des sachets de nicotine aidant les gens à arrêter de fumer n'est pas la solution et prouve que le ministre de la Santé poursuit sa vendetta personnelle contre l'industrie du tabac

MONTRÉAL, le 22 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre de la Santé Mark Holland a exercé un abus de pouvoir sans précédent sur un produit thérapeutique approuvé en imposant unilatéralement de nouvelles réglementations qui visent clairement un seul type de thérapie de remplacement de la nicotine (TRN), les sachets de nicotine ZONNIC, par le biais d'un arrêté ministériel.

« Le ministre de la Santé s'en prend à Imperial Tobacco Canada (ITCAN) tout en accordant un laissez-passer à ses amis des sociétés pharmaceutiques, même si nos produits sont commercialisés, emballés et vendus exactement de la même façon que les autres produits de désaccoutumance au tabac, déclare Eric Gagnon, vice-président, Affaires corporatives et réglementaires chez ITCAN. Tous les produits de désaccoutumance au tabac devraient être réglementés de la même manière. Ce n'est pas ainsi que l'on élabore une bonne politique de santé publique. »

L'arrêté ministériel supprime la possibilité pour les fumeurs adultes d'accéder à ZONNIC, un produit de thérapie de remplacement de la nicotine, dans les lieux où ceux-ci achètent régulièrement des cigarettes. Il n'autorise également que la vente d'arômes à la menthe et au menthol.

« Cet arrêté ministériel est une erreur. À moins que le gouvernement fédéral ne soit prêt à accroître les activités d'application de la loi sur le réseau existant de vente illégale de sachets de nicotine, l'arrêté ministériel aura un effet néfaste sur la santé publique », poursuit M. Gagnon.

Cette décision est motivée par la vendetta personnelle du ministre contre l'industrie du tabac et ne repose sur aucune preuve. Elle menace de faire dérailler des objectifs de santé publique essentiels visant à réduire les taux de tabagisme. Ces restrictions limitent l'accès à des outils de cessation tabagique qui ont fait leurs preuves, ce qui pourrait pousser des millions de fumeurs adultes à continuer d'utiliser des cigarettes traditionnelles plus nocives ou à chercher des alternatives non réglementées et illégales.

En somme, ZONNIC est un produit de sevrage tabagique efficace. Il a été approuvé par Santé Canada et est rapidement devenu le premier produit de cessation tabagique dans les endroits où il est vendu. Nous avons reçu des témoignages de partout à travers le pays nous indiquant que des consommateurs ont arrêté ou réduit leur consommation de tabac grâce à ZONNIC.

« Il s'agit d'un abus de pouvoir absolu. Le ministre de la Santé rend les produits de sevrage tabagique plus difficiles à acheter pour les adultes qui fument et qui veulent arrêter. Cela va à l'encontre de toute logique pour un pays qui veut réduire les taux de tabagisme de cibler des produits qui aident réellement les gens à cesser de fumer, déclare M. Gagnon. Ce coup de force sans précédent dénature le processus d'approbation des produits thérapeutiques fondé sur la science et les preuves et l'entache de considérations idéologiques. »

En plus des mesures de prévention de l'accès des jeunes qu'ITCAN a déjà prises, ITCAN aurait soutenu une réglementation limitant la vente de tous les produits TRN aux adultes âgés de 18 ans et plus. La réglementation annoncée aujourd'hui ne comble pas cette lacune.

Le marché des sachets de nicotine sera repris par les vendeurs illicites. Il existe déjà un nombre important de vendeurs actifs de sachets de nicotine. Ils ne disparaîtront certainement pas avec cet arrêté ministériel. En outre, les sachets illégaux restent facilement accessibles aux jeunes.

« ITCAN a été au-delà des exigences de la licence pour le produit ZONNIC. Alors que l'industrie du tabac a tendance à se faire blâmer pour la consommation des jeunes, ce ne sont pas nos produits qui sont accessibles aux mineurs. Au contraire, les jeunes ont accès à des centaines de marques non réglementées et illégales, continue M. Gagnon. Nous sommes la cible aujourd'hui, mais cela pourrait être n'importe quel produit thérapeutique demain, car ces pouvoirs existeront pour n'importe quel futur ministre de la santé. »

ITCAN est déterminé à réduire l'impact de ses produits sur la santé et soutient l'objectif de Santé Canada de réduire le taux de tabagisme à moins de cinq pour cent d'ici à 2035. ITCAN demande instamment aux gouvernements d'être honnêtes avec les Canadiens sur les faits entourant les produits comme ZONNIC, et de mettre en œuvre un cadre réglementaire qui traite toutes les TRN et tous les produits de sevrage de la même manière. De telles politiques devraient permettre aux fumeurs adultes d'accéder à des produits de cessation tabagique comme ZONNIC là où ils achètent des cigarettes, tout en empêchant les jeunes d'y accéder grâce à des processus rigoureux de vérification de l'âge.

