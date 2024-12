Walmart Canada égalera les dons recueillis dans les marmites de Noël placées dans ses magasins jusqu'à concurrence de 100 000 $

TORONTO, le 19 déc. 2024 /CNW/ - La 15e campagne annuelle de Walmart Canada « Walmart remplit nos marmites » aidera l'Armée du Salut à répondre aux besoins immédiats de nombreux Canadiens en difficulté pendant le temps des fêtes.

En effet, le samedi 21 décembre, Walmart Canada versera une contribution égale aux dons déposés dans les marmites placées dans ses magasins participants à l'échelle nationale jusqu'à concurrence de 100 000 $.

« Chaque jour, de plus en plus de Canadiens doivent prendre des décisions difficiles, explique le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications. Un récent sondage mené par l'Armée du Salut a révélé qu'un parent sur quatre réduit son apport alimentaire afin que ses enfants ou un membre de sa famille puissent manger à leur faim. D'un bout à l'autre du pays, des gens doivent faire des choix impossibles. Grâce à de généreux donateurs, amis de l'organisation et partenaires comme Walmart Canada, l'Armée du Salut est en mesure de répondre aux besoins de personnes vulnérables et à leur redonner l'espoir. »

Depuis 2007, Walmart Canada et ses clients ont donné plus de 44 000 000 $ à l'Armée du Salut. À quelques jours de Noël, Walmart Canada a déjà versé plus de 55 000 $ à la campagne de jouets Toy Mountain de CTV à Toronto, à Ottawa et à Winnipeg, ce qui permettra à l'Armée du Salut de distribuer des jouets à des enfants dans le besoin à l'occasion de Noël.

« Walmart Canada tire une grande fierté d'aider des gens à mieux vivre en appuyant l'œuvre de l'Armée du Salut chaque année, déclare Rob Nicol, vice-président des communications et des affaires générales chez Walmart Canada. L'Armée du Salut accomplit un travail incroyable et apporte l'espoir et la joie de Noël à des Canadiens vulnérables. La journée "Walmart remplit nos marmites" contribuera à attiser la générosité des donateurs, afin que l'Armée du Salut atteigne son objectif de campagne en 2024. »

La campagne des marmites de Noël de l'Armée du Salut, dont l'objectif à l'échelle nationale est de 22 000 000 $, aide à financer les programmes et les services que l'organisation offre dans 400 collectivités canadiennes. L'an dernier, plus de 3 000 000 de personnes ont sollicité l'aide de l'Armée du Salut.

Les dons déposés dans les marmites de Noël sont utilisés dans les collectivités où ils ont été recueillis afin d'offrir à ses membres de l'assistance et de l'espoir tout au long de l'année. L'Armée du Salut permet à de nombreux Canadiens de briser le cycle de pauvreté et d'entrevoir un avenir meilleur grâce à différents programmes : traitement des dépendances, aide au logement, formation en dynamique de la vie, services d'urgence et d'aide aux sinistrés, etc.

« Votre générosité dans le cadre de la journée "Walmart remplit nos marmites" contribuera à soulager les fardeaux quotidiens de Canadiens qui ont du mal à joindre les deux bouts, confie le lieutenant-colonel Murray. Ensemble, nous pouvons offrir des encouragements aux personnes touchées par la pauvreté et les aider à surmonter les obstacles et à atteindre leurs objectifs. »

L'Armée du Salut remercie sincèrement les donateurs, les amis de l'organisation et ses partenaires comme Walmart Canada de la compassion dont ils font preuve en offrant du soutien et de l'espoir à des Canadiens en difficulté pendant le temps des fêtes.

De plus en plus de Canadiens ont du mal à combler leurs besoins essentiels. Vous pouvez changer les choses au sein de votre collectivité en donnant généreusement à la campagne des marmites de Noël de l'Armée du Salut, soit en personne par paiement sans contact ou encore en ligne à l'adresse SalvationArmy.ca, ou par téléphone, au 1-800-SAL-ARMY.

