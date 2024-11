L'Armée du Salut lance sa 134e campagne annuelle des marmites de Noël. Il s'agit de sa plus importante campagne de financement de l'année, qui lui permet de répondre à plus de trois millions de demandes d'assistance dans quelque 400 collectivités canadiennes.

TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Ce n'est un secret pour personne que de nombreux Canadiens se sentent de plus en plus accablés par des facteurs indépendants de leur volonté. Des situations de choix impossibles révèlent les difficultés quotidiennes auxquelles doivent faire face des personnes seules et des familles défavorisées. En fait, un bénéficiaire de banque alimentaire sur trois à Noël sera un enfant. C'est pourquoi l'Armée du Salut joue un rôle essentiel en offrant de l'assistance dans les moments difficiles.

L’Armée du Salut lance sa plus importante campagne de financement de l’année dans un contexte où un plus grand nombre de familles, de personnes âgées et de personnes handicapées amenées à faire des choix impossibles sollicitent son aide (Groupe CNW/L’Armée du Salut)

L'insécurité alimentaire est une préoccupation au cœur du travail de l'Armée du Salut auprès d'une population vulnérable. Les autres préoccupations majeures des personnes qui demandent l'aide de l'organisation sont le coût du logement et des services publics, ainsi que les retards de paiement de salaires.

« Bon nombre de gens en difficulté doivent choisir entre se nourrir ou nourrir leurs enfants, ou encore renoncer à fêter Noël pour payer le loyer, explique le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications. Lorsque la faim et les soucis font partie du quotidien, chaque jour est comme une pente à remonter. »

L'an dernier, le personnel des services communautaires de première ligne de l'Armée du Salut a constaté une augmentation de 6 % du nombre de demandeurs âgés. Le nombre de ménages avec enfants sollicitant de l'aide s'est accru de 3 %, et celui des demandeurs handicapés de 10 %.

« Nous avons encore du pain sur la planche, déclare le lieutenant-colonel Murray. Lorsque la pauvreté entraîne des choix impossibles, nous associons une aide immédiate à une action communautaire dans l'intention de briser le cycle de la pauvreté et de favoriser la stabilité. »

La campagne des marmites de l'Armée du Salut, dont l'objectif à l'échelle nationale est de 22 millions de dollars, permet de financer ses services d'assistance pratique (distribution de repas, banques alimentaires, programmes de petits déjeuners pour enfants, aide au logement, réadaptation des toxicomanes, et soins offerts aux femmes et aux enfants fuyant la violence domestique) offerts à toute personne dans le besoin, non seulement à Noël, mais également durant toute l'année. Chaque don recueilli à l'un des 2 000 emplacements de marmites répartis dans tout le pays demeure dans la collectivité où il a été versé, afin de combler les besoins locaux. À la plupart des emplacements de marmite au Canada, une option de paiement sans contact, sûre et simple est offerte pour effectuer un don.

« Le soutien des donateurs et les partenariats nous aident à fournir des services essentiels (hébergement, services alimentaires, aide aux toxicomanes, etc.) dont bénéficie directement une population vulnérable, souligne le lieutenant-colonel Murray. La générosité constante des Canadiens, suscitée par leur compassion et leur désir de rendre service à leur collectivité, permet à l'Armée du Salut de contribuer efficacement à la réduction de la pauvreté dans tout le pays. »

L'Armée du Salut est très reconnaissante du soutien qu'elle reçoit de milliers de préposés aux marmites, ainsi que d'entreprises partenaires comme Walmart Canada, Costco, Bell Media, Les Compagnies Loblaw Limitée, Bass Pro Shops/Cabela et bien d'autres, grâce auxquels il nous est possible de mener notre campagne des marmites de Noël.

On peut également faire des dons à la campagne des marmites de Noël 2024 en visitant le site SalvationArmy.ca, en composant le 1-800-725-2769, ou par la poste, à l'adresse suivante : Armée du Salut, 2, boulevard Overlea, Toronto (Ontario) M4H 1P4.

À propos de l'Armée du Salut

L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale qui œuvre au Canada depuis 1882. Elle fait maintenant partie des plus importants fournisseurs de services sociaux de première ligne au pays. L'Armée du Salut redonne de l'espoir et offre du soutien aux personnes vulnérables dans quelque 400 collectivités du Canada et plus de 130 pays. Ses services sociaux et communautaires comprennent des banques et des programmes alimentaires qui permettent à des familles et à des personnes seules démunies de manger à leur faim, des refuges pour les personnes en situation ou à risque d'itinérance, des programmes d'aide au logement et de réadaptation des personnes aux prises avec une dépendance, des établissements de soins palliatifs et de soins de longue durée, des programmes d'aide de Noël (distribution de paniers de nourriture et de jouets), des programmes parascolaires, de nutrition et de camps de vacances pour les jeunes, ainsi que des cours sur l'autonomie fonctionnelle (pour apprendre à préparer un budget, à cuisiner pour une famille, à gérer sa colère, etc.). En faisant un don à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées ou laissées-pour-compte.

Vous pouvez consulter des communiqués de presse, des articles et des nouvelles de l'Armée du Salut à l'adresse www.salvationarmy.ca.

Vous trouverez les coordonnées des représentants régionaux de l'organisation auprès des médias à l'adresse https://salvationarmy.ca/coordonnees-pour-les-medias.

SOURCE L’Armée du Salut

Principale personne-ressource pour les demandes de renseignements des médias : Major Jamie Locke, Secrétaire territorial adjoint des communications Quartier général territorial de l'Armée du Salut au Canada et aux Bermudes, 647-684-0785, [email protected], www.SalvationArmy.ca