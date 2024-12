En raison de la grève qui se poursuit à Postes Canada, l'Armée du Salut exhorte ses donateurs à faire leurs dons en ligne, par téléphone ou dans le cadre de sa campagne des marmites de Noël, afin de venir en aide aux personnes dans le besoin pendant la période des fêtes.

TORONTO, le 9 déc. 2024 /CNW/ - La grève à Postes Canada, qui en est dans sa quatrième semaine, fait très mal à l'Armée du Salut puisque celle-ci dépend fortement de la période des fêtes pour recueillir des dons. En raison de l'interruption de la livraison du courrier, une baisse draconienne des dons compromet la capacité de l'organisation à offrir des programmes et des services essentiels dans quelque 400 collectivités au Canada.

L’Armée du Salut est profondément préoccupée par le manque à gagner considérable en dons (Groupe CNW/L’Armée du Salut)

« La période entre le 1er novembre et le 31 décembre, au cours de laquelle nous obtenons 65 % des dons que nous recevons annuellement, est cruciale pour notre organisation, explique le lieutenant-colonel John Murray, secrétaire territorial des communications. Durant cette période, nous dépendons des campagnes de publipostage pour solliciter les donateurs et augmenter notre base. En raison des quelque 2,5 millions de pièces de publipostage retenues actuellement, les dons recueillis habituellement pendant notre campagne de Noël ont diminué de 50 %. »

Un appel pressant a été lancé par le truchement de messages publicitaires à la radio et d'une campagne de promotion. Nous invitons les donateurs à :

Faire leurs dons en ligne à l'adresse SalvationArmy.ca;

Composer notre numéro sans frais 1-800-SAL-ARMY;

Déposer leurs dons dans l'une de nos 2 000 marmites de Noël à travers le pays, dont un grand nombre offrent le paiement sans contact par cartes de débit et de crédit.

Les temps sont difficiles pour un grand nombre de Canadiens. Un récent sondage mené par l'Armée du Salut révèle que parmi les utilisateurs de banques alimentaires, plus de la moitié d'entre eux y ont recours pour la première fois et que des parents doivent manger moins ou sauter un repas pour nourrir leurs enfants.

« Étant donné que l'an dernier, plus de 3 millions de personnes ont sollicité l'Armée du Salut pour obtenir de l'aide alimentaire, des services d'hébergement ou des secours d'urgence à la suite de catastrophes, l'interruption de la livraison du courrier nous inquiète énormément, avoue le lieutenant-colonel Murray. « Les gens sont placés devant des choix impossibles, manger ou payer le loyer, acheter de la nourriture ou des médicaments. Les services de l'Armée du Salut sont de plus en plus sollicités, et en particulier pendant le temps des fêtes alors que de nombreuses personnes et familles comptent sur son aide. »

L'Armée du Salut est extrêmement reconnaissante aux Canadiens de leur générosité et de leur engagement à changer les choses au sein de leurs collectivités.

« S'il vous plaît, n'attendez pas, exhorte le lieutenant-colonel Murray. Il est encore temps d'aider. Lorsque la pauvreté place les gens devant des choix impossibles, vos dons sont la solution. »

Au sujet de l'Armée du Salut : L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale implantée au Canada depuis 1882. Elle est devenue l'un des plus importants fournisseurs non gouvernementaux de services sociaux de première ligne du pays. L'Armée du Salut apporte de l'espoir et du soutien à des personnes vulnérables dans 400 collectivités du Canada et plus de 130 pays. Ses programmes de services sociaux et communautaires comprennent notamment des banques et des programmes alimentaires, des refuges pour les personnes itinérantes, des programmes d'aide au logement et de réadaptation des personnes aux prises avec une dépendance, des établissements de soins palliatifs et de longue durée, des programmes d'aide de Noël (distribution de paniers de denrées et de jouets), des programmes parascolaires et de nutrition, des camps de vacances pour les jeunes, ainsi que des cours sur l'acquisition d'aptitudes à la vie quotidienne (pour apprendre à préparer un budget, à cuisiner pour une famille, à gérer sa colère, etc.). En faisant un don à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées ou laissées-pour-compte.

Vous pouvez consulter des communiqués de presse, des articles et des nouvelles de l'Armée du Salut en visitant le site www.SalvationArmy.ca.

Pour avoir accès à une liste des représentants des médias et des services de relations publiques, visitez le site https://salvationarmy.ca/news-and-media/media-contacts/

SOURCE L’Armée du Salut

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec : Major Jamie Locke, Secrétaire territorial adjoint des communications, Quartier général de l'Armée du Salut, Territoire du Canada et des Bermudes, Téléphone : 647-684-0785