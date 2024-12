L'Armée du Salut sollicite des dons en raison d'un manque à gagner important dû à la grève des postes

MONTRÉAL, le 20 déc. 2024 /CNW/ - La campagne des marmites de Noël de l'Armée du Salut entame son dernier droit, et nous sollicitons l'appui de la collectivité pour compenser un important manque à gagner. En effet, la récente grève des postes a occasionné des retards dans la réception des dons, mettant ainsi à risque de nombreux programmes et services essentiels.

La campagne des marmites de Noël est la pierre angulaire de l'Armée du Salut. Elle constitue 65 % du financement annuel nécessaire pour répondre aux besoins de personnes et de familles en difficulté au Québec. Actuellement, les dons sont en baisse de 50 %, une préoccupation importante en raison du nombre de personnes aux prises avec des difficultés financières.

« Ce manque à gagner entraîne de graves conséquences sur nos services essentiels - produits d'épicerie, vêtements chauds, refuges, explique Brigitte St-Germain, responsable des relations publiques. Étant donné le grand nombre de personnes qui auront du mal à joindre les deux bouts cet hiver, nous devons nous assurer que nos services ne seront pas interrompus. »

Pour faire un don :

Dons en ligne : Visitez le site salvationarmy.ca pour faire un don en toute sécurité.

: Visitez le site salvationarmy.ca pour faire un don en toute sécurité. Par téléphone : Composez le 1-800-SAL-ARMY (1-800-725-2769).

: Composez le 1-800-SAL-ARMY (1-800-725-2769). En personne : Déposez votre don dans une des marmites de Noël (un grand nombre d'entre elles sont munies du dispositif de paiement sans contact).

: Déposez votre don dans une des marmites de Noël (un grand nombre d'entre elles sont munies du dispositif de paiement sans contact). Par la poste : Maintenant que la grève est terminée, envoyez votre don à l'adresse suivante :

Armée du Salut, division de l'Atlantique

511-625, avenue du Président-Kennedy,

Montréal (Québec) H3A 1K2

Les fonds recueillis dans le cadre de la campagne des marmites de Noël servent à offrir de l'aide d'urgence à des personnes et à des familles en difficulté, notamment des jouets, des repas, des programmes alimentaires, des services pour les jeunes, des programmes de traitement des dépendances, des refuges et des services d'urgence et d'aide aux sinistrés. Ce soutien vital est possible uniquement grâce à la générosité de nos donateurs et au dévouement de nos bénévoles qui n'hésitent pas à donner de leur temps pour aider des personnes dans le besoin.

« L'appui de nos donateurs, particulièrement pendant le temps des fêtes, nous permet de combler les besoins de personnes et de familles vulnérables, dit Mme St-Germain. Cette année, plus que jamais, nous comptons sur la générosité des Québécois pour nous permettre de répondre à la demande croissante d'assistance, et de faire en sorte que les personnes en difficulté puissent goûter aux joies de Noël. »

Pour obtenir de plus amples renseignements ou connaître les possibilités de bénévolat, visitez le sitesalvationarmy.ca.

Au sujet de l'Armée du Salut : L'Armée du Salut est une organisation chrétienne internationale implantée au Canada depuis 1882. Elle est devenue l'un des plus importants fournisseurs non gouvernementaux de services sociaux de première ligne du pays. L'Armée du Salut apporte de l'espoir et du soutien à des personnes vulnérables dans quelque 400 collectivités du Canada et plus de 130 pays. Ses programmes de services sociaux et communautaires comprennent notamment des banques et des programmes alimentaires, des refuges pour les personnes itinérantes, des programmes d'aide au logement et de réadaptation des personnes aux prises avec une dépendance, des établissements de soins palliatifs et de longue durée, des programmes d'aide de Noël (distribution de paniers de denrées et de jouets), des programmes parascolaires et de nutrition, des camps de vacances pour les jeunes, ainsi que des cours sur l'acquisition d'aptitudes à la vie quotidienne (pour apprendre à préparer un budget, à cuisiner pour une famille, à gérer sa colère, etc.). En faisant un don à l'Armée du Salut, vous investissez dans l'avenir des personnes marginalisées ou laissées-pour-compte de votre collectivité.

SOURCE L’Armée du Salut

Personne-ressource: Brigitte St-Germain, Responsable des relations publiques, Armée du Salut, Téléphone : 438-490-5095, Courriel : [email protected]