Les parents s'inquiètent de l'avenir financier de leurs enfants. Alors pourquoi hésitent-ils à parler d'argent à la maison ?

Les parents n'ont pas besoin d'être des experts pour aider leurs enfants à acquérir des compétences financières

TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Même si l'avenir financier des adolescents et des jeunes adultes de leur famille est source d'anxiété, les parents canadiens repoussent les discussions sur l'argent avec leurs enfants, voire les évitent, selon un nouveau sondage de RBC intitulé Parler d'argent avec nos enfants.

Plus de la moitié (53 %) des parents d'adolescents et de jeunes adultes (de 13 à 24 ans) admettent qu'ils ressentent de l'inquiétude, voire de la crainte à l'égard de l'avenir financier de leurs enfants. En outre, la majorité (71 %) des répondants affirment que ce stress, qui s'ajoute au stress qu'ils ressentent déjà à propos de leurs propres finances, affecte aujourd'hui leur bien-être.

Malgré cela, les parents sont réticents à entamer des conversations sur l'argent avec leurs enfants pour atténuer ce stress. Plus d'un tiers (36 %) répondent qu'ils attendent des moments clés de leur vie ou que le besoin s'en fasse sentir avant d'aborder le sujet ; 21 % attendent que leurs enfants en parlent eux-mêmes ; et 16 % n'ont pas encore eu ces conversations.

Les résultats du sondage ont également souligné la nécessité pour les parents de bâtir leur confiance en matière de finances avant de pouvoir aider leurs enfants.

« Plus de la moitié des parents que nous avons interrogés ont déclaré ne pas se sentir très à l'aise pour parler à leurs enfants de leur avenir financier, ce qui peut causer du stress rien que d'y penser », indique Lucianna Adragna, vice-présidente, Segments clientèle, Services bancaires courants, RBC. « Il est très important d'amorcer cette conversation afin que les parents puissent aider leurs enfants à renforcer leur confiance financière. Sinon, les parents passent à côté d'une occasion cruciale d'aider leurs enfants à assurer leur réussite financière à l'âge adulte. »

Le stress financier pèse aussi sur les jeunes adultes

Un autre rapport de RBC publié en 2025, intitulé The Cost of Keeping Up (en anglais seulement), attire l'attention des parents sur les pressions financières qui pèsent sur les jeunes adultes, en soulignant l'influence des médias sociaux sur le rapport à l'argent de la génération Z (de 18 à 24 ans).

Ce rapport révèle deux principales constatations : la majorité (64 %) des jeunes adultes interrogés ont déclaré que ce qu'ils voient dans les médias sociaux peut leur donner l'impression d'être à la traîne sur le plan financier ; et même lorsqu'ils s'en sortent bien financièrement, 55 % d'entre eux ont affirmé que les médias sociaux peuvent leur donner l'impression d'être en difficulté.

« Je sais que la pression des médias sociaux peut peser lourdement sur les jeunes, en particulier ceux qui ont grandi à l'ère du numérique, et que cette pression peut avoir une influence négative sur la façon dont ils gèrent leur argent », explique Mme Adragna. « Là encore, les parents peuvent jouer un rôle important en aidant ces jeunes adultes à acquérir la confiance nécessaire pour prendre leurs propres décisions et ne pas se laisser influencer par ce qu'ils voient dans les médias sociaux. »

Les parents n'ont pas besoin d'être des experts : des ressources d'éducation financière sont facilement accessibles

Un autre facteur empêche les parents d'aborder le sujet de l'argent : ils ne savent pas comment obtenir de l'aide pour amorcer la conversation. Quatre parents sur dix (43 %) interrogés dans le cadre du sondage Parler d'argent avec nos enfants de RBC ont indiqué qu'ils n'utilisaient aucune ressource ou ne savaient pas quelles ressources utiliser pour aider leurs enfants à se préparer à l'indépendance financière.

« Les parents n'ont pas besoin d'être des experts. Ils ont simplement besoin de s'appuyer sur des ressources de confiance qui leur donneront un point de départ et la confiance nécessaire pour entamer ces conversations. Ils peuvent notamment avoir recours aux conseils et aux astuces en ligne proposés par RBC, ainsi qu'à des outils comme notre appli Gestion de la monnaie numérique et nos calculatrices budgétaires », ajoute Mme Adragna. « L'important, c'est de commencer à parler d'argent très tôt et de façon régulière, afin de désacraliser ce sujet et de pouvoir l'aborder en tout temps, et pas seulement aux moments clés de la vie ou lorsque le besoin s'en fait sentir. »

Pour soutenir les jeunes et leurs parents, RBC propose les outils suivants :

Espace étudiant. Un centre de ressources pour les étudiants et les parents, qui offre des conseils sur la littératie financière et la préparation à la vie active, ainsi que des produits, des offres et des récompenses.

Calculatrice de budget étudiant. Un outil numérique qui aide les étudiants à gérer leur argent et à prendre des décisions financières éclairées.

Mydoh. Une appli de gestion financière avec une carte VISA prépayée conçue pour les familles avec des enfants et adolescents (de 6 à 17 ans). La plateforme aide les enfants et les adolescents à acquérir une expérience financière pratique en gagnant, en dépensant et en épargnant de l'argent sous la surveillance parentale pour favoriser des conversations continues sur la gestion de l'argent.

Forfait bancaire avantage RBC pour étudiant. Un compte sans frais mensuels offrant un nombre illimité d'opérations de débit (offert aux étudiants à temps plein ou à toute personne de 24 ans ou moins, y compris les nouveaux diplômés de niveau postsecondaire).

The Cost of Keeping Up. Un rapport de RBC publié en 2025 soulignant l'influence des médias sociaux sur le rapport à l'argent de la génération Z.

En bref : Sondage RBC de 2025 « Parler d'argent avec nos enfants »

Réponses des parents d'adolescents et de jeunes adultes

RÉPONSES ENSEMBLE DES

PARENTS INTERROGÉS PARENTS

D'ADOLESCENTS (13-17 ans) PARENTS DE

JEUNES ADULTES

(18-24 ans) Je m'inquiète pour l'avenir

financier de mes enfants 53 % 46 % 60 % Le stress lié à mes finances et à

l'avenir financier de mes enfants

affecte mon bien-être 71 % 70 % 72 % Attendent les moments clés de la

vie ou que le besoin s'en fasse

sentir pour parler d'argent 36 % 38 % 34 % Attendent que les enfants

abordent le sujet pour parler

d'argent 21 % 19 % 22 % N'ont pas encore eu de

discussions sur l'argent 16 % 17 % 16 % Ne se sentent pas très en

confiance pour aborder les

conversations avec leurs enfants

au sujet de leur avenir financier 59 % 56 % 62 % N'utilisent aucune ressource/ne

savent pas quelles ressources

utiliser pour aider leurs enfants à

se préparer à l'indépendance

financière 43 % 42 % 45 %

À propos du sondage Parler d'argent avec nos enfants de RBC

Le sondage a été mené par Ipsos pour le compte de RBC entre le 12 et le 16 septembre 2025 auprès d'un échantillon représentatif de parents canadiens ayant des enfants âgés de 13 à 24 ans. Les résultats du sondage sont exacts à +/- 3,8 points de pourcentage près, 19 fois sur 20, par rapport aux résultats que l'on aurait obtenus si l'ensemble des parents canadiens avaient été sondés.

