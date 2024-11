Guidé par sa raison d'être, Deloitte monte la barre en prenant de nouveaux engagements pour renforcer les relations avec les collègues, les clients et les communautés autochtones

TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Le mois de juin dernier marquait le quatrième anniversaire de la publication du premier Plan d'action pour la réconciliation (PAR) de Deloitte Canada, le premier plan officiel dans le milieu des affaires canadien en réponse à l'appel à l'action (no 92) de la Commission de vérité et réconciliation. Le PAR renouvelé de Deloitte, intitulé Élargir les horizons, va plus loin et présente 15 engagements rehaussés visant à approfondir les relations du Cabinet avec les membres, les organisations et les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis, tout en améliorant l'incidence positive, tant au sein de l'organisation qu'auprès des clients.

« En tant qu'organisation guidée par sa raison d'être, nous avons la responsabilité d'être un chef de file dans la promotion de la réconciliation dans les collectivités où nous vivons et exerçons nos activités afin de créer un pays plus inclusif, équitable et prospère. Nous sommes fiers des progrès que nous avons réalisés par rapport à nos premiers engagements, et notre PAR renouvelé démontre notre engagement continu tout en reconnaissant le travail important qu'il reste à faire pour avoir une influence concrète et durable, déclare Anthony Viel, chef de la direction, Deloitte Canada et Chili. Faire progresser la réconciliation va au-delà de ce que nous essayons d'accomplir en tant qu'organisation et transcende les fossés traditionnels dans le milieu des affaires et dans la société à plus grande échelle. Nous ne pouvons progresser que si l'ensemble des organisations des secteurs public et privé, entre autres, regardent au-delà de leurs propres horizons et collaborent pour assurer un avenir meilleur à tous les Canadiens. »

Au cours des quatre dernières années, Deloitte a pris des mesures significatives dans son parcours visant à renforcer la confiance et à rétablir les relations entre les peuples et les nations autochtones et non autochtones en s'appuyant sur les piliers de l'inclusion, de l'éducation, de l'emploi et de l'autonomisation économique. Dans le cadre des efforts soutenus du Cabinet, Deloitte a octroyé des bourses à plus de 150 étudiants de niveau postsecondaire des Premières Nations, des Inuit et des Métis et a eu une incidence sur 20 000 autres jeunes Autochtones dans le cadre de travaux pro bono et bénévoles.

Plus tôt cette année, Deloitte a dévoilé le groupe Édification des Nations dirigé par des Autochtones - le premier du genre dans le secteur des services professionnels - qui se consacre à soutenir les peuples et les communautés autochtones dans leur parcours vers l'autonomie économique et gouvernementale. Deloitte a par ailleurs formé une coentreprise avec Kitsaki Management (avec l'espoir que d'autres organisations se joignent) afin de créer R8dius, la première entreprise de services professionnels, de mise en œuvre de technologies et de services gérés détenue en majorité par des Autochtones au Canada, qui vise à élargir le cercle des possibilités offertes aux Autochtones de devenir des leaders en matière de services professionnels et d'établir des partenariats durables partout au pays.

De plus, Deloitte a augmenté le nombre de fournisseurs autochtones avec lesquels il travaille et investi dans plus d'entreprises autochtones au cours de la dernière année. Le Cabinet a également publié une série de points de vue pour faire entendre la voix de jeunes Autochtones et susciter des conversations plus larges sur les mesures à prendre en tant que société pour faire progresser le parcours commun vers la réconciliation.

« Chez Deloitte, nous reconnaissons l'importance d'approfondir la façon dont nous intégrons et soutenons les points de vue des Premières Nations, des Inuit et des Métis afin d'assurer l'inclusion et l'autonomisation véritables des peuples, des entreprises et des communautés autochtones, déclare Alexandra Biron, directrice principale des Services aux clients autochtones et leader nationale du Plan d'action pour la réconciliation de Deloitte. Notre travail a considérablement évolué au cours des quatre dernières années. Nous avons écouté activement les Autochtones et appris d'eux. Le moment est maintenant venu de tirer parti de ces apprentissages et de poursuivre les progrès réalisés en continuant d'inspirer et d'encourager d'autres organisations à se joindre au parcours. »

Les 15 nouveaux engagements de Deloitte consistent notamment à accentuer le rôle du Cabinet en ce qui concerne le leadership éclairé autochtone auprès de leaders, de clients et d'organisations, notamment Indigenous Youth Roots (IYR), ainsi que dans divers secteurs, et à organiser des dialogues nationaux qui offrent un espace inclusif permettant de faire progresser la réconciliation de même que les points de vue et les enjeux prioritaires des peuples autochtones. Par l'intermédiaire du pilier de l'emploi, Deloitte est déterminé à mettre en œuvre sa stratégie en matière de talents autochtones, qui est axée sur la création d'emplois mieux adaptés aux différences culturelles dans l'ensemble des gammes de services et à tous les niveaux hiérarchiques, et comprend des parcours d'emploi différents et un programme de maintien en poste des employés autochtones. En plus de rehausser son influence en collaborant avec des partenaires communautaires voués à l'amélioration des résultats scolaires des jeunes des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au Canada, le Cabinet vise à maintenir son adhésion au Conseil canadien pour les entreprises autochtones (CCEA) et sa certification dans le cadre du programme Accréditation de partenariat en relations autochtones (PAIR) afin de demeurer concurrentiel pour les clients.

Apprenez-en davantage sur le Plan d'action pour la réconciliation renouvelé de Deloitte et sur la façon dont il vise à rehausser les objectifs pour que l'organisation ait une influence marquante sur les collègues, les clients et les communautés des Premières Nations, des Inuit et des Métis partout au Canada.

