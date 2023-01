OTTAWA, ON, le 10 janv. 2023 /CNW/ - L'appel de candidatures de l'édition 2022 du Prix Michener, la plus prestigieuse distinction journalistique canadienne, est lancé et prendra fin le 17 février 2023 à 23 h 59 (HE). Les mises en candidature peuvent être présentées au www.prixmichener.ca.

Le Prix Michener est annuellement octroyé à un média et non à un individu. Chaque dossier de presse est jugé sur sa qualité professionnelle, sur l'importance de son impact et sur la façon dont il contribue positivement au bien commun.

Les lauréats des éditions 2021 et 2022 du Prix Michener seront annoncés lors de la cérémonie de remise du Prix Michener prévue le 14 juin 2023 à Rideau Hall. La cérémonie, qui se déroulera en après-midi, sera suivie d'un gala; des précisions seront apportées à ce sujet dans les prochaines semaines. (Notez qu'en raison des diverses obligations de la Gouverneure générale, la date pourrait changer.) Pour découvrir les finalistes de l'édition de 2021, cliquez ici.

Merci à notre commanditaire, Cision, pour l'aide à la diffusion du présent communiqué.

Les Prix Michener

Les Prix Michener soutiennent et célèbrent l'excellence en matière de journalisme d'intérêt public au Canada. Le Prix Michener a été créé en 1970 par le très honorable et regretté Roland Michener, gouverneur général du Canada de 1967 à 1974; il est considéré comme la plus haute distinction journalistique au pays. Le conseil d'administration bénévole de la Fondation des Prix Michener s'occupe des affaires du Prix, en partenariat avec la Fondation Rideau Hall. Pour en savoir plus, consultez le www.prixmichener.ca.

