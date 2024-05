La bourse Price-McIntosh favorisera la diversité des récits, des expériences et des interprétations.

GATINEAU, QC, le 28 mai 2024 /CNW/ - Pour la quatrième année consécutive, Bibliothèque et Archives Canada (BAC) offrira une aide financière aux Autochtones (Premières Nations, Inuit et Nation métisse), aux personnes vivant avec un handicap et aux personnes issues de minorités visibles par l'entremise de la bourse Price-McIntosh afin de les encourager à s'inscrire ou à poursuivre des études dans des domaines touchant les bibliothèques ou les archives. Cette initiative appuie les efforts de BAC visant à favoriser l'inclusion et la diversité des perspectives, des interprétations et des expériences au sein des professions du patrimoine documentaire, pour enrichir notre histoire collective et mettre au jour les multiples récits qu'elle recèle.

Bourse Price-McIntosh (Groupe CNW/Bibliothèque et Archives Canada)

L'appel de candidatures concernant la bourse Price-McIntosh est maintenant ouvert. Pour l'année scolaire 2024-2025, les étudiants admissibles sont invités à soumettre leur demande d'ici le 20 septembre 2024 à 23 h 59 (heure avancée du Pacifique).

La bourse s'adresse aux étudiants inscrits à un programme collégial ou universitaire canadien accepté. Elle s'élève à 5 000 $ pour les étudiants à temps plein et à 2 500 $ pour ceux inscrits à temps partiel.

Visitez la page de la bourse Price-McIntosh pour obtenir tous les détails, dont les critères d'admissibilité, le formulaire de demande ou accéder à de l'aide pour remplir une demande.

À propos de Bibliothèque et Archives Canada

Le mandat de BAC consiste à préserver le patrimoine documentaire du Canada pour les générations présentes et futures, et à être une source de savoir permanente accessible à tous, contribuant ainsi à l'épanouissement culturel, social et économique du Canada. En outre, BAC facilite la concertation des divers milieux intéressés à l'acquisition, à la conservation et à la diffusion du savoir, et sert de mémoire permanente à l'administration fédérale et à ses institutions.

Citations

« Il est essentiel que le domaine des bibliothèques et des archives reflète la richesse et la diversité de notre patrimoine. La bourse Price-McIntosh encourage les étudiants et les étudiantes de groupes sous-représentés à s'inscrire dans des programmes canadiens liés au patrimoine documentaire. Grâce à cette bourse, nous contribuons à la relève d'archivistes et de bibliothécaires dédiés à la préservation de notre histoire pour les générations futures. »

- Leslie Weir, bibliothécaire et archiviste du Canada

Faits en bref

La bourse Price-McIntosh a été créée en 2021 grâce à la générosité de la famille montréalaise des regrettés Walter Charles Price et Adis Florence Mary McIntosh.

BAC est résolu à intégrer une diversité de perspectives et de récits dans ses collections et son discours national. Entre autres exemples récents, mentionnons les investissements dans deux initiatives : Nous sommes là : Voici nos histoires, qui favorise un accès approprié au contenu concernant les Autochtones conservé dans les collections de BAC, grâce à des consultations avec les communautés autochtones; et Écoutez pour entendre nos voix, qui appuie financièrement des organismes et des gouvernements des Premières Nations, inuit et de la Nation métisse pour les aider à préserver leurs cultures et leurs langues.

En avril 2019, BAC a adopté un plan d'action de cinq ans qui comprend 28 mesures visant à reconnaître les droits ancestraux des Autochtones et à accroître l'accès à leurs collections. Conçu en partenariat avec le Cercle consultatif autochtone, ce plan matérialise la réponse de BAC aux appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada et son engagement à appliquer la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

BAC coordonne le Conseil consultatif jeunesse, qui réunit des Canadiens aux horizons ethnoculturels et aux parcours variés vivant dans l'ensemble du pays. Ces jeunes échangent sur divers sujets liés au patrimoine documentaire national et apportent de nouveaux points de vue et des idées inédites afin d'aider la direction de BAC à prendre des décisions porteuses d'avenir.

Liens connexes

SOURCE Bibliothèque et Archives Canada

Renseignements: (médias seulement), veuillez communiquer avec : Relations avec les médias, Bibliothèque et Archives Canada, 819-994-4589, [email protected]