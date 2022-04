Vezgo est conçu pour faciliter la connexion des applications de technologie financière aux institutions de cryptomonnaie et aux données de portefeuille en réduisant les délais d'intégration jusqu'à 80 % et en permettant une intégration rapide et efficace. Les utilisateurs finaux peuvent se connecter à plus de 40 échanges et portefeuilles pour récupérer les soldes, les avoirs et les transactions, ce qui en fait le moyen le plus simple pour les gens de connecter leurs comptes de cryptomonnaie à n'importe quelle application. Vezgo fait en sorte que chaque connexion renvoie exactement le même formatage de données, ce qui confère à l'application une fiabilité et une cohérence des données inégalées.

« Nous nous développons rapidement et intégrons régulièrement des clients internationaux. Nous sommes convaincus que Vezgo s'imposera rapidement comme le moteur d'agrégation standard pour les institutions de cryptomonnaie », a déclaré Billy Kawasaki, directeur général de Wealthica.

Utilisez l'API Vezgo pour connecter vos utilisateurs à leurs institutions crypto dès aujourd'hui !

À propos de Wealthica :

Technologie financière Wealthica inc. est une société privée spécialisée dans l'agrégation des données financières et qui offre aux investisseurs et aux conseillers financiers un tableau de bord offrant une vue complète des données financières. Wealthica dessert plus de 50 000 utilisateurs et agrège plus de 18 milliards de dollars d'actifs, incluant les avoirs de cryptomonnaie, les actions, les obligations, les biens immobiliers, etc. Wealthica prend en charge plus de 200 institutions financières, dont de nombreuses institutions de cryptomonnaie. Vezgo, l'API de cryptomonnaie, est conçue pour compléter la puissante technologie d'agrégation derrière Wealthica et offre une façon simple de connecter des institutions de crypto aux projets et aux applications Fintech.

Pour plus d'informations, veuillez visiter le site Vezgo.com .

Renseignements: Billy Kawasaki, Directeur général chez Wealthica, [email protected], 514 312-3229