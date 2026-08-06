L'annonce des bénéfices des géants de l'IA et de la technologie suscite de réelles attentes

Sondage éclair DialoguesFidelity - Les conseillers et les conseillères entrevoient des occasions à long terme dans tous les secteurs en ce qui concerne les sociétés qui utilisent l'intelligence artificielle (IA) pour favoriser la croissance

TORONTO, Aug. 6, 2026 /CNW/ -- Au moment où les plus grandes sociétés technologiques au monde déclarent leurs bénéfices, les conseillers et les conseillères souhaitent avant tout savoir si les dépenses d'investissement record dans l'IA se traduisent par des résultats opérationnels durables.

Les dépenses dans l'IA donnent-elles les résultats escomptés?

Selon les conseillers et les conseillères, les valorisations élevées (42 %) et l’adoption plus lente que prévu de l’IA (27 %) sont les plus grands risques pesant sur les investissements liés à l’IA. Pendant la période de déclaration des bénéfices, la croissance du chiffre d’affaires alimentée par l’IA (42 %) figure en tête des indicateurs étroitement surveillés par les conseillers et les conseillères, suivie des prévisions d’entreprise (21 %) et des dépenses d’investissement (18 %).

Selon un nouveau sondage mené par Fidelity Investments Canada s.r.i. (Fidelity) lors des récentes webémissions DialoguesFidelity, les conseillers et les conseillères estiment que les principaux défis que pose actuellement le thème de l'IA sont les suivants :

Valorisations élevées (42 %) par rapport aux attentes

Adoption plus lente (27 %) par rapport aux attentes

TABLEAU - Selon les conseillers et les conseillères, les valorisations élevées (42 %) et l'adoption plus lente que prévu de l'IA (27 %) sont les plus grands risques pesant sur les investissements liés à l'IA.

En cette saison de déclaration des résultats et tandis qu'ils s'interrogent sur l'avenir du thème de l'IA, les conseillers et les conseillères surveillent de près les indicateurs suivants :

Croissance du chiffre d'affaires liée aux produits et services d'IA (42 %)

Prévisions d'entreprise (21 %)

Dépenses d'investissement (18 %)

Marges bénéficiaires (17 %).

TABLEAU - Pendant la période de déclaration des bénéfices, la croissance du chiffre d'affaires alimentée par l'IA (42 %) figure en tête des indicateurs étroitement surveillés par les conseillers et les conseillères, suivie des prévisions d'entreprise (21 %) et des dépenses d'investissement (18 %).

« Jusqu'à présent, l'engouement suscité par l'IA est en grande partie attribuable aux investissements et aux attentes quant aux retombées éventuelles de cette technologie », a déclaré Chris Pepper, vice-président, Affaires de la société, chez Fidelity.

« Désormais, les conseillers et les conseillères se soucient de plus en plus des résultats qu'affichent les sociétés. Ils veulent des signes probants que l'IA stimule la croissance, l'adoption et les résultats opérationnels afin d'accompagner la clientèle tout au long des prochains développements. »

Une personne sondée a fait remarquer ce qui suit : « La clientèle veut voir des résultats tangibles : croissance des revenus mesurable, amélioration de la rentabilité, adoption généralisée et preuve des avantages concurrentiels durables procurés par les investissements dans l'IA. »

Les conseillers et les conseillères sont-ils optimistes quant au potentiel de placement dans l'IA?

Au-delà de la présente période de déclaration des bénéfices, les conseillers et les conseillères demeurent optimistes quant à l'IA comme thème de placement à long terme. En fait, seul un petit nombre (8 %) d'entre eux considèrent que le thème est surfait. Une forte majorité (84 %) affirme que l'IA demeure attrayante et qu'elle en est encore aux premières étapes de son cycle de croissance.



Pour l'avenir, les conseillers et les conseillères entrevoient des occasions au-delà des infrastructures d'IA et des semi-conducteurs (34 %). Selon la plus grande part des personnes sondées (43 %), la principale occasion pour la clientèle réside dans les sociétés, tous secteurs confondus, qui utilisent l'IA pour améliorer la productivité et favoriser la croissance.

« Ce que nous constatons d'après nos recherches, c'est que les conseillers et les conseillères demeurent optimistes quant au potentiel à long terme que représente l'IA pour la clientèle », a déclaré M. Pepper.

« D'ailleurs, ils tirent eux-mêmes parti de cette technologie pour améliorer leurs activités, c'est-à-dire approfondir leurs connaissances, travailler plus efficacement et consacrer plus de temps aux priorités de leurs clients et clientes. »

Une personne sondée a fait remarquer que : « L'IA devrait renforcer la relation conseiller-client, et non la remplacer. L'avenir appartient aux conseillers et aux conseillères qui ont recours à l'IA pour gagner en efficacité, tout en offrant des conseils plus humains, judicieux et fiables. »

Une autre personne sondée a ajouté : « L'IA peut traiter l'information plus rapidement que les humains, mais elle ne saurait remplacer la confiance, l'empathie et le jugement professionnel. En s'appuyant sur des analyses alimentées par l'IA et des conseils personnalisés selon les objectifs, la tolérance au risque et les priorités à long terme de leurs clients et clientes, les conseillers et les conseillères les aident à prendre des décisions financières éclairées et leur offrent la plus grande valeur ajoutée qui soit ».

Comme en témoigne le Rapport 2026 de Fidelity sur la retraite, les conseillers et les conseillères demeurent la source d'information financière et de conseils la plus fiable au Canada, se classant bien devant l'IA.

À propos des sondages DialogueFidelity auprès des conseillers et des conseillères

Ces sondages éclairs recueillent l'opinion en temps réel de l'une des communautés de conseillers et de conseillères les plus engagées au Canada, en obtenant ses perspectives des marchés, de la géopolitique, des technologies, de la réglementation et du domaine des services-conseils. La taille des échantillons pour cette édition du sondage a varié de 318 à 449 conseillers et conseillères. Le sondage a été mené les 21 et 22 juillet 2026, lors des webémissions DialoguesFidelity.



À propos des DialoguesFidelity

Pour une cinquième année consécutive, les DialoguesFidelity ont été classés au premier rang des webémissions et baladodiffusions par les conseillers et les conseillères en placements au Canada, selon l'Étude 2025 d'Environics sur l'expérience numérique des conseillers et des conseillères. Les épisodes sont disponibles sur Spotify, Balados Apple, YouTube et d'autres plateformes populaires.

Écouter/S'abonner : Spotify | Balados Apple | YouTube

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 414 milliards de dollars (au 31 juillet 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit.

Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanadaFr.

https://www.fidelity.ca

Écoutez les DialoguesFidelity sur Apple ou Spotify.

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Victor Choi, Directeur en chef, Affaires de la sociétéFidelity Investments Canada s.r.i., Cellulaire : 416 217-7605, Courriel : [email protected]; Catherine Fiorino, Responsable des communications, Courriel : [email protected]