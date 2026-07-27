Fidelity Investments Canada s.r.i. publie les valeurs et les montants définitifs des distributions spéciales réinvesties pour les FNB dissous

TORONTO, le 27 juill. 2026 /CNW/ -- Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a publié aujourd'hui les montants définitifs des distributions spéciales réinvesties, les valeurs liquidatives finales et le produit de la dissolution des parts de série L des FNB dissous énumérés ci-dessous (les « FNB Fidelity »).

À la demande de Fidelity, ces FNB ont été retirés de la Bourse de Toronto et dissous à la fermeture des bureaux le 24 juillet 2026. Fidelity avait publié les montants estimatifs des distributions spéciales réinvesties pour les FNB Fidelity le 17 juillet dernier. Veuillez prendre note que les montants définitifs des distributions pour les FNB Fidelity indiqués dans ce communiqué de presse remplacent les montants estimatifs figurant dans le communiqué de presse du 17 juillet 2026.

Ces sommes ont été réinvesties, et les parts qui en ont résulté ont immédiatement été regroupées de sorte que le nombre de parts détenues par chaque investisseur n'a pas changé. Ces distributions ont été versées avant la dissolution.

La valeur liquidative finale des FNB Fidelity (« VL »), les distributions et le produit de la dissolution par part, selon le cas, vont comme suit :

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Valeur

liquidative

(VL) par

part au

24 juillet

2026 ($) CUSIP ISIN Distribution

spéciale

définitive par

part au

24 juillet 2026 ($) Valeur

liquidative

définitive et

produit de la

dissolution

par part ($) FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI 15,69394 31609T106 CA31609T1066 0,02094 15,69394 FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI 16,35278 31623K107 CA31623K1075 0,02153 16,35278

Les porteurs de titres des FNB Fidelity recevront le produit de la liquidation des actifs, déduction faite de tous les passifs et de tous les frais engagés dans le cadre de la dissolution des FNB Fidelity. Le produit sera versé aux porteurs des titres restants en circulation de chaque FNB Fidelity au prorata, aux taux indiqués ci-dessus, sans que les porteurs de titres n'aient de mesure à prendre.

Le produit de la dissolution devrait être versé aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. le 28 juillet 2026 ou aux alentours de cette date. Les investisseurs recevront ensuite le produit qui leur revient conformément aux délais de traitement des CDS et des opérations de courtage individuelles.

Dissolution de certains Fonds FNB Fidelity

De plus, comme il a été annoncé précédemment, les Fonds FNB ci-dessous ont versé le produit de leur dissolution à la fermeture des bureaux à la date de leur dissolution, le 24 juillet 2026.

Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel canadien élevé

Fonds Fidelity FNB Revenu mensuel mondial élevé

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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