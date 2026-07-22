Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement Fidelity

Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement FidelityEnglish
Nouvelles fournies parFidelity Investments Canada ULC
22 juil, 2026, 18:01 ET
TORONTO, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de juillet 2026 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci‑dessous.
Les porteurs de parts de FNB Fidelity inscrits au 29 juillet 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 juillet 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.
|
Nom du FNB Fidelity
|
Symbole
|
Distribution
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence
|
Bourse
|
FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés
|
FCCD
|
0,11860
|
31608M102
|
CA31608M1023
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés
|
FCUD/
FCUD.U
|
0,21055
|
31645M107
|
CA31645M1077
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres
|
FCUH
|
0,17309
|
315740100
|
CA3157401009
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux
|
FCRR/ FCRR.U
|
0,45375
|
31644M108
|
CA31644M1086
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés
|
FCID
|
0,12582
|
31623D103
|
CA31623D1033
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique
|
FCCB
|
0,07904
|
31644F103
|
CA31644F1036
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme
|
FCSB
|
0,10231
|
31608N100
|
CA31608N1006
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus
|
FCGB/
FCGB.U
|
0,09593
|
31623G106
|
CA31623G1063
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité
|
FCIG/
FCIG.U
|
0,09562
|
31624P105
|
CA31624P1053
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions à rendement bonifié
|
FEPY/
FEPY.U
|
0,22033
|
31613F100
|
CA31613F1009
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations américaines de base
|
FCUB/
FCUB.U
|
0,10319
|
315945105
|
CA3159451051
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe
|
FFIX
|
0,03503
|
31581F108
|
CA31581F1080
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé*
|
FCMI
|
-
|
31609T106
|
CA31609T1066
|
Mensuelle
|
Bourse de
|
FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé*
|
FCGI
|
-
|
31623K107
|
CA31623K1075
|
Mensuelle
|
Bourse de
* À la fermeture des bureaux le 24 juillet 2026, le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé et le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (les « FNB qui seront dissous ») seront dissous et retirés de la cote de la Bourse de Toronto. Le 27 juillet 2026 ou vers cette date, Fidelity prévoit publier les montants définitifs des distributions spéciales réinvesties pour les FNB qui seront dissous.
Les porteurs de parts des séries FNB des Fonds Fidelity inscrits au registre le 31 juillet 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 5 août 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
|
Nom du Fonds Fidelity
|
Symbole
|
Distribution
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence
|
Bourse
|
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB
|
FTHI
|
0,06558
|
31642L664
|
CA31642L6641
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB
|
FCAB/ FCAB.U
|
0,13713
|
315944108
|
CA3159441086
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
Fonds Fidelity Alternatif Obligations - série FNB
|
FFAB
|
0,03845
|
31582Q103
|
CA31582Q1037
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.
Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider notre clientèle à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée ayant des actifs sous gestion de 412 milliards de dollars (au 21 juillet 2026), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.
Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanadaFr.
https://www.fidelity.ca/fr
Écoutez les DialoguesFidelity sur Apple ou Spotify.
SOURCE Fidelity Investments Canada ULC
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]
Partager cet article