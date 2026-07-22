Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce des distributions en espèces pour certains FNB Fidelity et certaines séries FNB de fonds communs de placement Fidelity

TORONTO, le 22 juill. 2026 /CNW/ -- Fidelity Investments Canada s.r.i. a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de juillet 2026 pour les FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les séries FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity ») énumérés ci‑dessous.

Les porteurs de parts de FNB Fidelity inscrits au 29 juillet 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 juillet 2026, telle qu'elle est indiquée dans le tableau ci-dessous.

Nom du FNB Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces

par part

($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des

versements Bourse FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés FCCD 0,11860 31608M102 CA31608M1023 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés FCUD/ FCUD.U 0,21055 31645M107 CA31645M1077 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres FCUH 0,17309 315740100 CA3157401009 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux FCRR/ FCRR.U 0,45375 31644M108 CA31644M1086 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés FCID 0,12582 31623D103 CA31623D1033 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB 0,07904 31644F103 CA31644F1036 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme FCSB 0,10231 31608N100 CA31608N1006 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus FCGB/ FCGB.U 0,09593 31623G106 CA31623G1063 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité FCIG/ FCIG.U 0,09562 31624P105 CA31624P1053 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Actions à rendement bonifié FEPY/ FEPY.U 0,22033 31613F100 CA31613F1009 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations américaines de base FCUB/ FCUB.U 0,10319 315945105 CA3159451051 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe FFIX 0,03503 31581F108 CA31581F1080 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé* FCMI - 31609T106 CA31609T1066 Mensuelle Bourse de

Toronto FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé* FCGI - 31623K107 CA31623K1075 Mensuelle Bourse de

Toronto

* À la fermeture des bureaux le 24 juillet 2026, le FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé et le FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (les « FNB qui seront dissous ») seront dissous et retirés de la cote de la Bourse de Toronto. Le 27 juillet 2026 ou vers cette date, Fidelity prévoit publier les montants définitifs des distributions spéciales réinvesties pour les FNB qui seront dissous.

Les porteurs de parts des séries FNB des Fonds Fidelity inscrits au registre le 31 juillet 2026 recevront une distribution en espèces par part payable le 5 août 2026, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Nom du Fonds Fidelity Symbole

boursier Distribution

en espèces

par part

($ CA) CUSIP ISIN Fréquence

des v

ersements Bourse Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB FTHI 0,06558 31642L664 CA31642L6641 Mensuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB FCAB/ FCAB.U 0,13713 315944108 CA3159441086 Mensuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Alternatif Obligations - série FNB FFAB 0,03845 31582Q103 CA31582Q1037 Mensuelle Bourse de Toronto

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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