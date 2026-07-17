Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les montants estimatifs des distributions spéciales des FNB qui seront dissous

TORONTO, July 17, 2026 /CNW/ -- Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les montants estimatifs des distributions spéciales réinvesties des parts de série L du FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé et du FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé (les « FNB Fidelity »). À la demande de Fidelity, ces FNB seront retirés de la Bourse de Toronto à la fermeture des bureaux le 24 juillet 2026.

Veuillez noter que ces montants représentent des estimations, en date du 10 juillet 2026, et qu'ils s'appuient sur des renseignements prospectifs; par conséquent, ces montants sont appelés à changer.

Ces montants estimatifs portent uniquement sur les distributions spéciales, lesquelles seront réinvesties. Les parts additionnelles seront immédiatement regroupées afin que le nombre de parts détenues par chaque investisseur ne change pas. Ces distributions seront versées avant les dissolutions le 24 juillet 2026.

Nous prévoyons annoncer les montants définitifs des distributions spéciales réinvesties aux alentours du 27 juillet 2026.

Nom du FNB Fidelity Symbole boursier CUSIP ISIN Distribution estimative par part ($) FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI 31609T106 CA31609T1066 0,00067 FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI 31623K107 CA31623K1075 -

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions spéciales des FNB Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

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SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

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