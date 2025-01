Postes Canada poursuit sa tradition de raconter l'histoire de personnes et d'endroits significatifs pour la population canadienne.

OTTAWA, ON, le 16 janv. 2025 /CNW/ - Postes Canada a annoncé aujourd'hui son programme de timbres‑poste de 2025, qui mettra en lumière des personnalités influentes et des moments importants qui ont façonné l'histoire et la culture du Canada. Voici les principaux sujets du programme :

Fidèle à sa longue tradition de commémorer les anciens premiers ministres canadiens, Postes Canada rendra hommage au très honorable Brian Mulroney , 18 e premier ministre du Canada de 1984 à 1993.

, 18 premier ministre du de 1984 à 1993. En prévision de la saison de la Fierté au Canada , une émission célébrera des lieux et des événements où les droits de la communauté 2ELGBTQIA+ ont commencé à prendre forme.

, une émission célébrera des lieux et des événements où les droits de la communauté 2ELGBTQIA+ ont commencé à prendre forme. Le timbre du Mois de l'histoire des Noirs salue Marie Joseph Angélique, esclave noire accusée d'incendie criminel à Montréal en 1734.

l'histoire des Noirs salue Marie Joseph Angélique, esclave noire accusée d'incendie criminel à Montréal en 1734. Seront publiées la deuxième émission d'une série mettant en vedette des artistes d'ici de romans graphiques et la quatrième émission célébrant des leaders autochtones.

Un timbre témoignera de la sombre histoire de l'internement de membres de la population civile au Canada .

. Des timbres sur de fascinantes espèces de champignons exploreront l'importance de la biodiversité.

La liste comprend aussi des sujets de timbres qui n'ont pas encore été annoncés, qui rendront hommage à des icônes culturelles, ainsi que des timbres de séries annuelles toujours attendues :

Le timbre philanthropique de la Fondation communautaire de Postes Canada qui vient en aide aux enfants et aux jeunes partout au pays.

La série annuelle sur les fleurs, consacrée cette année à la pivoine, magnifique annuelle aussi désignée « le roi des fleurs ».

De nouveaux timbres pour la sensibilisation à la vérité et à la réconciliation, émis vers le 30 septembre 2025, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation.

L'émission du jour du Souvenir en hommage à des héros de guerre du Canada qui ont surmonté des obstacles pour servir leur pays.

qui ont surmonté des obstacles pour servir leur pays. Les timbres de l'Aïd, de Diwali, de Hanoukka et de Noël.

Postes Canada est fière de raconter l'histoire de notre pays grâce à son programme national des timbres-poste. Le Comité consultatif sur les timbres-poste recommande les sujets du programme annuel. Il compte sur les commentaires éclairés de groupes et d'individus pour choisir des sujets qui reflètent l'histoire et la culture si riches du pays et les valeurs communes de la population canadienne.

