Parmi la génération Z, 36 % optent pour des activités à petit prix, bien au-delà de la moyenne nationale de 29 %.

TORONTO, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Pour trouver l'amour, les Canadiens ne sont pas prêts à payer le gros prix. Un nouveau sondage mené par la TD montre que près de 3 Canadiens sur 10 (30 %) s'offrent moins de sorties en tête-à-tête parce qu'elles coûtent cher, alors que 29 % privilégient des activités qui entraînent peu ou pas de dépenses. La génération Z est la plus susceptible de chercher des options abordables (36 %).

Le contexte économique actuel a aussi une influence sur les sujets de conversation en vogue. En effet, le sondage révèle que 1 Canadien sur 4 (25 %) privilégie la transparence financière plus tôt dans la relation, et que 22 % cherchent une personne qui partage leur vision des finances. D'autres facteurs influencent les relations amoureuses des Canadiens. Par exemple :

Un partenaire qui gère bien son argent (18 %)

Un partenaire dont la situation financière est stable (16 %)

La fréquence des disputes liées à l'argent dans le couple (11 %)

La décision d'avoir ou non des enfants (9 %)

« Les Canadiens doivent s'adapter à l'évolution du contexte économique, ce qui les amène à revoir leurs priorités, explique Jeet Dhillon, gestionnaire principale de portefeuille à Gestion de patrimoine TD. Pour les couples et les personnes qui cherchent l'amour, cela implique de se questionner sur ce qui compte vraiment, que ce soit sur le plan des dépenses, des économies ou des rencontres. »

Toute la vérité : La génération Z n'aime pas les secrets financiers, mais est la plus susceptible d'en avoir

Si plus de la moitié des Canadiens de la génération Z (54 %) ont déclaré que le mensonge était le pire tue-l'amour sur le plan financier, 4 sur 10 (40 %) ont avoué avoir un secret financier vis-à-vis de leur partenaire - soit 13 % de plus que la moyenne nationale. Les Z sont aussi plus susceptibles de garder leurs propres comptes bancaires, surpassant de beaucoup la moyenne nationale (54 % par rapport à 32 %).

Alors que l'incertitude économique continue de transformer les habitudes, près de 1 Canadien de la génération Z sur 4 affirme qu'avoir de bonnes habitudes financières est devenu une qualité essentielle chez l'autre (24 % par rapport à 18 % pour les autres générations). Pour une deuxième année, la majorité des Z (51 %) disent qu'ils voudraient que leur partenaire signe un accord prénuptial s'ils se mariaient ou commençaient à vivre en union de fait, dans une proportion beaucoup plus élevée que la moyenne nationale (28 %).

L'argent, un sujet devenu tabou?

Les Canadiens ajoutent la transparence financière à leurs critères de rencontres. Plus de la moitié des répondants (52 %) affirment qu'il s'agit d'un facteur d'importance dans leur recherche de partenaire, tout comme les habitudes de dépenses (51 %), le fait d'avoir des objectifs financiers similaires (51 %) et le niveau d'endettement (41 %).

L'ouverture joue aussi pour beaucoup dans la viabilité des couples canadiens, le sondage faisant état des comportements considérés comme inacceptables sur le plan financier :

Mentir sur des questions d'argent (53 %)

Avoir de mauvaises habitudes de dépenses (43 %)

Ne jamais offrir de régler la facture (41 %)

Prendre des décisions de placements risquées (28 %)

Refuser d'économiser pour réaliser des objectifs communs (25 %)

En dépit de cette soif marquée d'honnêteté, 2 Canadiens sur 5 (39 %) révèlent que leur première conversation sérieuse sur les finances de leur couple est venue seulement après une étape importante, comme emménager ensemble, se marier ou officialiser une union de fait. Quelque 15 % avouent ne jamais l'avoir eue.

Peut-être sans surprise, bon nombre de Canadiens (35 %) ont choisi de ne pas avoir de budget commun avec leur partenaire et, parmi les couples qui en ont un, 3 sur 10 (29 %) avouent avoir du mal à le respecter.

« Sachant que 35 % des Canadiens souhaitent planifier leurs finances avec leur partenaire, il est clair que la transparence et la définition de limites font partie des priorités des couples et des célibataires, renchérit Jeet Dhillon. Pour bâtir un avenir financier solide avec quelqu'un, il faut commencer par avoir des conversations franches et profiter des conseils de spécialistes du domaine, qui pourront vous aider à établir de bonnes bases et une résilience durable. »

Voici ce que vous offre la TD :

Les banquiers personnels TD et les conseillers de Gestion de patrimoine TD sont disponibles partout au pays pour vous offrir des conseils financiers et vous aider à prendre des décisions sur vos questions d'argent, vos finances personnelles et vos placements en fonction de vos objectifs.

À l'aide de Créateur d'objectifs TD, un banquier personnel TD peut vous offrir des conseils personnalisés qui vous aideront à atteindre vos objectifs financiers, qu'il s'agisse d'épargner pour la retraite, de payer les études d'un enfant, d'acheter une maison ou de faire une autre dépense importante.

Prenez en main votre épargne et vos dépenses avec l'appli Dépense TD, l'outil qui aide les clients de la TD à contrôler leurs finances et à gagner en confiance. Utilisez l'appli pour effectuer un suivi quotidien et mensuel de vos rentrées et sorties d'argent, créer une liste des objectifs d'épargne à réaliser et obtenir des renseignements qui vous aideront à les atteindre.

Le Centre de ressources Conseils TD Prêts pour vous vous propose des renseignements et des articles sur divers sujets liés aux finances et aux placements.

Vous envisagez de vous lancer dans l'investissement autonome? Essayez NégociTitresMC TD, notre appli mobile facile à utiliser, qui vous permet de négocier des titres en quelques manipulations. Dans cette appli, vous pouvez d'ailleurs négocier des fractions d'action ou de part de FNB, et ainsi détenir une fraction de vos entreprises préférées en investissant le montant de votre choix. Votre placement initial peut être inférieur au prix d'un café.

À propos du sondage de la TD

Ce sondage de la TD, réalisé par le panel Léger Opinion, s'est déroulé du 9 au 13 janvier 2026 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 502 adultes canadiens. Les résultats ont été pondérés par âge, genre et région (ainsi que par langue, au Québec) pour refléter la population, selon les données de recensement. À des fins de comparaison, un échantillon probabiliste de 1 500 personnes aurait une marge d'erreur (qui mesure la variabilité de l'échantillon) estimée d'environ 2,5 %, 19 fois sur 20.

