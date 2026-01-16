La TD reconnue pour son leadership en innovation

TORONTO, le 16 janv. 2026 /CNW/ - Pour la cinquième année consécutive, le Groupe Banque TD (la TD) a reçu des prix d'innovation de la part du Business Intelligence Group (BIG). Les prix d'innovation du BIG rendent hommage aux personnes, aux équipes et aux entreprises qui ouvrent la voie à de nouveaux produits et services et à de nouvelles expériences.

La TD a reçu trois prix dans le cadre de l'édition 2026 :

Maksims Volkovs, premier vice-président et scientifique en chef, IA, Layer 6 à la TD - Reconnu pour sa grande capacité à favoriser l'innovation, Maks s'est consacré à la création de modèles d'IA puissants, évolutifs et fiables. Il a supervisé près de 100 cas d'utilisation de l'IA, lancé des technologies de pointe, y compris IA Prisme TD, le modèle de fondation prédictif de la TD, et a déposé plus de 150 demandes de brevets. Maks trouve toujours le bon équilibre entre la recherche de pointe et le déploiement pratique, et son travail continue de repousser les limites de la technologie tout en contribuant à façonner l'avenir de l'IA à la TD.

« Ces reconnaissances récompensent avant tout les personnes derrière tout ce travail. Qu'il s'agisse des équipes qui ont réimaginé la façon dont nous intégrons les collègues ou des leaders qui créent des plateformes permettant l'innovation à grande échelle, ces prix témoignent d'une culture où les gens sont habilités à résoudre de vrais problèmes et à avoir une réelle incidence. Je suis fier des leaders et des équipes qui font naître cette mentalité dans toute la TD », a déclaré Taylan Turan, chef de groupe et chef de l'exploitation.

Ces progrès novateurs s'inscrivent dans la stratégie de TD invente, la plateforme stratégique de la Banque qui favorise l'innovation dans l'entreprise.

