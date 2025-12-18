Nouvelles fournies parAutorité des Marchés financiers
MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - À compter du 1er janvier 2026, les droits et frais exigibles en vertu des lois sous l'administration de l'Autorité des marchés financiers (AMF) seront indexés.
L'ensemble des droits et frais indexés est présenté dans deux avis à être publiés à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ainsi qu'à la section 1.1 du Bulletin de l'AMF du 18 décembre 2025 (vol. 22, n° 50). Ces droits et frais indexés se retrouveront également à la rubrique Droits et frais exigibles par l'Autorité du site Web de l'AMF.
Les frais et droits prévus aux lois et règlements ci-dessous sont indexés de plein droit au 1er janvier de chaque année, en vertu de la Loi sur l'administration financière1.
- Loi sur les valeurs mobilières
Les droits exigibles prévus au chapitre II du titre VI du Règlement sur les valeurs mobilières seront indexés de 2,05 % dès le 1er janvier 2026 puisque ces droits ne sont pas assujettis au plafonnement prévu par la Loi limitant l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux.
- Loi sur les assureurs, Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne, Loi sur les coopératives de services financiers
Les droits et frais en vertu du Règlement d'application de la Loi sur les assurances, du Tarif des droits exigibles en vertu de la Loi sur les coopératives de services financiers, du Règlement d'application de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts et du Règlement d'application de la Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne seront indexés de 2,05 % dès le 1er janvier 2026 puisque ces droits et frais ne sont pas assujettis au plafonnement prévu par la Loi limitant l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux.
- Loi sur les instruments dérivés
Les droits exigibles en vertu du Tarif des frais et des droits exigibles en matière d'instruments dérivés seront indexés de 2,05 % dès le 1er janvier 2026 puisque ces droits ne sont pas assujettis au plafonnement prévu par la Loi limitant l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux.
Les frais et droits ci-dessous sont indexés suivant le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation (IPC) pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre 2025.
- Loi sur la distribution de produits et services financiers
Les droits et frais exigibles en vertu du Règlement sur les droits, les cotisations et les frais exigibles seront indexés de 2,4 % dès le 1er janvier 2026 puisque ces droits et frais ne sont pas assujettis au plafonnement prévu par la Loi limitant l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux.
- Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite
Enfin, les droits et frais exigibles en vertu du Règlement sur les droits et frais exigibles pour la délivrance d'une autorisation en vertu de la Loi sur les régimes volontaires d'épargne-retraite seront indexés de 2,4 % dès le 1er janvier 2026 puisque ces droits et frais ne sont pas assujettis au plafonnement prévu par la Loi limitant l'indexation de plusieurs tarifs gouvernementaux.
En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.
1 L'indexation correspond à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre 2025.
