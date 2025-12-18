MONTRÉAL, le 18 déc. 2025 /CNW/ - À compter du 1er janvier 2026, les droits et frais exigibles en vertu des lois sous l'administration de l'Autorité des marchés financiers (AMF) seront indexés.

L'ensemble des droits et frais indexés est présenté dans deux avis à être publiés à la partie 1 de la Gazette officielle du Québec ainsi qu'à la section 1.1 du Bulletin de l'AMF du 18 décembre 2025 (vol. 22, n° 50). Ces droits et frais indexés se retrouveront également à la rubrique Droits et frais exigibles par l'Autorité du site Web de l'AMF.

Les frais et droits prévus aux lois et règlements ci-dessous sont indexés de plein droit au 1er janvier de chaque année, en vertu de la Loi sur l'administration financière1.

Les frais et droits ci-dessous sont indexés suivant le taux d'augmentation de l'indice général des prix à la consommation (IPC) pour le Canada pour la période se terminant le 30 septembre 2025.

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

______________________________ 1 L'indexation correspond à la variation annuelle de l'indice moyen d'ensemble, pour le Québec, des prix à la consommation, sans les boissons alcoolisées et les produits du tabac, pour la période de 12 mois qui se termine le 30 septembre 2025.

