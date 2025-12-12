Contravention à une décision du TMF - Mario Fortier plaide coupable

MONTRÉAL, le 12 déc. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a intenté une poursuite pénale à l'encontre de Mario Fortier, à qui elle reprochait d'avoir contrevenu à une décision rendue par le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF).

L'enquête menée par l'AMF a démontré que Mario Fortier s'est départi de fonds qu'il avait en sa possession et a effectué une opération sur valeurs alors qu'une décision rendue par le TMF le 3 août 2023 lui ordonnait de ne pas le faire.

Mario Fortier a plaidé coupable à l'accusation portée contre lui et acquittera la peine réclamée au constat d'infraction, soit 5 000 $.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

