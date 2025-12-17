Le TMF gèle les actifs de Benoit Dicaire, Pierre Drolet et RE7

MONTRÉAL, le 17 déc. 2025 /CNW/ - Le 12 décembre 2025, à la suite d'une audition tenue sans la présence des intimés, le Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) a rendu une décision dans laquelle il a prononcé des ordonnances de blocage et d'interdiction à l'encontre de Benoit Dicaire, Pierre Drolet et 9304-1291 Québec inc., une société par actions faisant affaire sous le nom de RE7.

Le TMF a également prononcé des ordonnances à l'encontre de Josée Lewis et d'institutions financières, qui sont des parties mises en cause dans ce dossier.

Selon l'enquête que mène l'Autorité des marchés financiers (AMF) et qui est toujours en cours, Benoit Dicaire et RE7 auraient procédé à des placements sans prospectus, agi à titre de courtier ou conseiller sans être inscrits à ce titre et fourni des informations fausses ou trompeuses à propos d'une opération sur des titres. Ils auraient aussi participé à un acte constituant une fraude à l'encontre d'investisseurs.

Appel aux consommateurs

L'AMF poursuit actuellement son enquête dans ce dossier. Si vous détenez de l'information pertinente sur cette affaire, vous pouvez contacter le centre d'information de l'AMF.

Les intimés disposent d'un délai de 15 jours à partir de la décision pour déposer un avis de contestation au TMF.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

SOURCE Autorité des Marchés financiers