Dossier FCF et ZYPTO - Avis d'audience de l'acte introductif d'instance

MONTRÉAL, le 15 déc. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce la date d'audience durant laquelle sera entendu l'acte introductif d'instance qu'elle a déposé au Tribunal administratif des marchés financiers (TMF) dans le cadre du dossier relatif aux cryptoactifs FCF et ZYPTO. La publication du présent communiqué constitue un mode de signification spécial autorisé par le TMF à l'égard de l'intimé Joseph Alexander Felix Parkin. Les autres intimés visés par l'acte introductif d'instance sont Jean Nasrallah et Alexandre Trudeau.

Voir l'avis de présentation

L'acte introductif d'instance est disponible aux bureaux de l'AMF pour l'intimé Joseph Alexander Felix Parkin.

L'audience aura lieu devant le TMF le 22 janvier 2026, à 14 h, par le biais d'une visioconférence dont les informations de connexion sont disponibles sur le site Web du TMF.

En cas de difficultés techniques, contactez le secrétariat du TMF au 514 873-2211 (poste 221) ou par courriel.

