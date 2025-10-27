MONTRÉAL, le 27 oct. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) et la Securities and Futures Commission de Hong Kong (SFC) ont conclu un protocole d'entente pour favoriser la surveillance transfrontalière et l'accès au marché.

Les deux parties ont signé aujourd'hui le protocole d'entente en marge de la réunion du conseil de l'International Organization of Securities Commissions à Madrid, en Espagne.

Le protocole d'entente renforcera la coopération et facilitera l'échange d'information entre l'AMF et la SFC. À la suite de la signature du protocole d'entente, la SFC a ajouté le Québec à sa liste des régimes d'inspection acceptables. Cette mesure permettra aux gestionnaires de portefeuille inscrits auprès de l'AMF de fournir des services de gestion de placement pour des fonds autorisés par la SFC, ce qui leur offrira un meilleur accès aux marchés de Hong Kong.

« Ce protocole d'entente marque un nouveau chapitre dans la collaboration réglementaire entre la SFC et l'AMF, en particulier dans le domaine de la gestion d'actifs. À mesure que la coopération réglementaire se renforce, Hong Kong et le Québec bénéficieront d'une collaboration accrue entre les industries des deux marchés et d'une meilleure connectivité », a déclaré Julia Leung, cheffe de la direction de la SFC.

« Ce protocole d'entente reflète notre engagement commun à promouvoir des normes réglementaires robustes et transparentes. En renforçant la coopération entre le Québec et Hong Kong, nous permettons aux gestionnaires d'actifs d'accéder à de nouvelles opportunités, de mieux servir les investisseurs et de soutenir l'innovation, l'intégrité et la résilience de nos marchés financiers », a déclaré Yves Ouellet, président-directeur général de l'AMF.

