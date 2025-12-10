Le comité consultatif sur les produits d'investissement de l'AMF accueille trois nouveaux membres et renouvelle trois mandats

MONTRÉAL, le 10 déc. 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) annonce aujourd'hui la nomination de deux nouveaux membres au sein du comité consultatif sur les produits d'investissement (CCPI), soit :

Carl Dussault, chef de la direction et gestionnaire de portefeuille, Evovest;

Éric Lapierre, vice-président adjoint et avocat en chef adjoint, Fonds communs de placement et initiatives réglementaires, Gestion de placement Manuvie.

Les mandats de MM. Dussault et Lapierre sont d'une durée de trois ans.

À ces nouveaux venus s'ajoute une troisième personne au sein du CCPI, soit Frédérick Tremblay, vice-président, Solutions placement, Desjardins, qui remplace Sébastien Vallée dans ses fonctions pour le reste de son mandat qui se terminera en décembre 2026.

L'AMF annonce également le renouvellement des mandats des personnes suivantes, pour une durée de trois ans :

Marie Brault, vice-présidente, services juridiques, Banque Nationale Investissements inc;

François Bruneau, vice-président, administration, Groupe Cloutier Investissements;

Diane Dusabimana, vice-présidente, conformité et opérations, Nymbus.

Mandat du CCPI

Le CCPI est un forum de discussion entre l'AMF et les intervenants liés au développement, à la gestion et à la distribution de produits d'investissement au Québec. Il permet de fournir un éclairage utile sur le domaine, de favoriser un dialogue ouvert avec l'AMF et de contribuer aux objectifs de l'organisation quant au maintien d'un encadrement moderne, adapté et inspiré des meilleures pratiques.

Les membres du CCPI donnent leur perspective sur des sujets portant entre autres sur la gestion et de la distribution des produits d'investissement, issus principalement des organismes de placement collectif, incluant les fonds négociés en Bourse, les fonds d'investissement à capital fixe et les fonds distincts individuels.

À propos de l'Autorité des marchés financiers

En tant que régulateur, l'Autorité des marchés financiers agit pour que le secteur financier demeure dynamique, intègre et digne de la confiance du public. Ses activités d'encadrement touchent, en tout ou en partie, les secteurs des assurances, des institutions de dépôts, des valeurs mobilières et instruments dérivés, de la distribution de produits et services financiers ainsi que du courtage hypothécaire et de l'évaluation du crédit.

