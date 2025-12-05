L'AMF conclut une entente avec la société Ashoka WhiteOak

MONTRÉAL, le 5 déc. 2025 /CNW/ - Une entente est intervenue entre l'Autorité des marchés financiers (AMF) et Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd (Ashoka WhiteOak), une société de conseil étrangère qui n'a pas de bureaux au Canada. En vertu de cette entente, Ashoka WhiteOak s'est engagée notamment à payer une somme de 45 000 $ à l'AMF à la suite de manquements à la législation québécoise en valeurs mobilières.

Ashoka WhiteOak s'est autodénoncée à l'AMF, déclarant qu'elle avait agi comme conseiller international pour un investisseur québécois qui est un client autorisé concernant des titres étrangers, alors qu'elle avait omis d'obtenir une dispense à ce titre, même si elle satisfaisait les critères d'admissibilité.

