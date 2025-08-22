WHITE ROCK, BC, le 22 août 2025 /CNW/ - Des améliorations apportées aux infrastructures de drainage permettront d'améliorer la qualité de l'eau dans la baie de Semiahmoo ainsi que la gestion des inondations le long de Marine Drive, grâce à un investissement combiné de plus de 9,86 millions de dollars provenant des gouvernements fédéral et provincial et de l'administration municipale.

Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches et député fédéral de Surrey-Sud--White Rock, de l'honorable Jagrup Brar, ministre des Mines et des Minéraux critiques, Megan Knight, mairesse de White Rock, et Harley Chappell, Chef de la Première Nation Semiahmoo, participaient à l'annonce d'aujourd'hui.

Le projet d'amélioration du réseau d'évacuation des eaux pluviales de Marine Drive comprend une série de travaux de modernisation des infrastructures de drainage le long de Marine Drive, entre le chemin Stayte et la rue Finlay, notamment l'installation d'environ deux kilomètres de nouvelles canalisations de collecte des eaux pluviales, l'examen et la construction d'une nouvelle station de pompage, l'enlèvement des infrastructures vieillissantes en place et l'amélioration de la qualité de l'eau à l'exutoire marin. En améliorant la qualité des eaux pluviales, le projet préservera la biodiversité et favorisera la santé globale de la baie de Semiahmoo.

Ce projet illustre notre engagement commun en faveur d'une planification collaborative des infrastructures, qui vise à mieux protéger des effets croissants du changement climatique les habitations, les entreprises et les principaux axes de transport. Il marque une avancée importante dans la résolution des problèmes de longue date liés aux inondations et aux infrastructures dans la collectivité. Le remplacement des infrastructures vieillissantes améliorera l'efficacité et la fiabilité du système de drainage, ce qui permettra de renforcer la résilience et la durabilité de la collectivité et de la rendre mieux connectée pour les générations à venir.

« Les investissements dans la gestion des eaux pluviales sont essentiels pour maintenir la propreté des cours d'eau et garantir la sûreté et la santé de nos collectivités. Comme nous avons pu le constater ces dernières années, le changement climatique est une préoccupation de plus en plus importante, et la meilleure façon de s'y préparer est de collaborer étroitement avec les administrations locales. En travaillant ensemble, nous pouvons renforcer notre résilience et veiller à ce que nos infrastructures soient prêtes à résister aux tempêtes futures et à protéger nos communautés. »

Ernie Klassen, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches et député de Surrey-Sud--White Rock, au nom de l'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« En permettant une meilleure protection des maisons et des entreprises et en rendant les routes plus sûres en cas de tempête, ces améliorations apportent une plus grande tranquillité d'esprit aux familles de White Rock. Nous construisons des communautés plus fortes et plus résistantes au climat, où les gens se sentent en sécurité et soutenus face au changement climatique. »

L'honorable Christine Boyle, ministre du Logement et des Affaires municipales

« La Ville de White Rock est fière d'investir dans cette modernisation essentielle de nos infrastructures de gestion des eaux pluviales. En agissant aujourd'hui, nous aidons à protéger les maisons, les entreprises et les écosystèmes naturels contre les répercussions toujours plus importantes du changement climatique. Cet investissement renforce la résilience de notre ville et reflète notre engagement à construire un avenir plus sûr et plus durable pour tous ceux qui considèrent White Rock comme chez eux. »

Megan Knight, mairesse de White Rock

La Première Nation Semiahmoo se réjouit de ce partenariat et de l'engagement commun à protéger les terres et les eaux qui font vivre notre peuple depuis des générations. La modernisation des infrastructures de gestion des eaux pluviales constitue une étape importante vers l'amélioration de la santé de la baie de Semiahmoo. En travaillant ensemble, nous construisons un avenir plus solide et plus résilient pour toutes les communautés, fondé sur le respect des responsabilités que nous partageons dans leur préservation. »

Chef Harley Chappell, Première Nation Semiahmoo

Le gouvernement fédéral investit 3 946 900 $ dans le projet, dans le cadre du volet Infrastructures vertes du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada . Le gouvernement de la Colombie-Britannique y investit 3 288 754 $, et la contribution de la Ville de White Rock s'élève à 2 631 596 $.

. Le gouvernement de la Colombie-Britannique y investit 3 288 la contribution de la s'élève à 2 631 596 $. Le volet Infrastructures vertes soutient le développement de collectivités plus vertes en contribuant à la préparation aux changements climatiques, en favorisant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et en soutenant les technologies renouvelables.

En comptant l'annonce d'aujourd'hui, plus de 160 projets d'infrastructure ont été annoncés en Colombie-Britannique dans le cadre du volet Infrastructures vertes, pour une contribution fédérale totale de plus de 765 millions de dollars et une contribution provinciale totale de près de 429 millions de dollars.

Le financement fédéral est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des groupes autochtones et à la satisfaction des obligations en matière d'évaluation environnementale

