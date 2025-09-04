OTTAWA, ON, le 4 sept. 2025 /CNW/ - La vaccination des enfants prévient les maladies et sauve des vies. L'Association médicale canadienne (AMC) soutient ses collègues de l'Association médicale américaine (AMA), qui presse la Floride de revenir sur sa décision de mettre fin à toutes les exigences vaccinales, ce qui comprend les vaccins requis pour la présence à l'école.

Les vaccins sont une façon éprouvée de réduire les maladies, de garder les gens en bonne santé et d'atténuer les pressions sur le système de santé. Ils sont l'un des outils les plus sûrs et efficaces pour lutter contre les maladies évitables. Les vaccins ont permis d'éradiquer la variole, ont presque éliminé la polio et ont eu un effet remarquable pour la lutte contre des maladies comme la rougeole. L'Organisation mondiale de la Santé a indiqué que la vaccination contre 14 maladies a directement aidé à réduire la mortalité infantile de 40 %, dans le monde entier, pendant une période de cinquante ans.

Malheureusement, la fausse information cause des dommages qui sont aggravés par les décisions du gouvernement d'oublier la science en faveur de l'idéologie. Les décisions relatives aux exigences vaccinales doivent être prises sans influence politique partisane et être fondées sur de l'information à jour et scientifiquement exacte. Point à la ligne.

Dre Margot Burnell

Présidente, AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

