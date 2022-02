OTTAWA, ON, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Alors que nous entamons la troisième année de la pandémie et que les gouvernements provinciaux et territoriaux procèdent à un assouplissement des restrictions relatives à la COVID-19, l'Association médicale canadienne (AMC) aimerait féliciter la population canadienne pour son travail assidu et sa persévérance.

Les Canadiens et les Canadiennes subissent des confinements difficiles. La grande majorité d'entre eux respectent les directives de santé publique à la lettre, portent un masque et sont vaccinés. Ces mesures ont aidé à protéger les personnes vulnérables et à faire en sorte que le système de santé puisse fournir des soins quand ils sont requis de toute urgence.

Les médecins incitent la population à continuer à respecter les directives de santé publique. La COVID-19 n'a pas disparu et une incertitude demeure. Le virus est toujours présent et, malheureusement, il le sera pendant un certain temps. Les mesures relatives à la pandémie devraient être réduites de manière sécuritaire et progressive, en fonction des données scientifiques et l'avis des professionnels de la santé. Cela évitera de causer des préjudices inutiles aux collectivités et aux citoyens.

Alors que nous nous adaptons à la pandémie et à son évolution, nous devons aussi rebâtir le système de santé. Les hôpitaux luttent pour fonctionner correctement en raison des vagues consécutives de patients atteints de la COVID-19 et une grave pénurie de médecins, de personnel infirmier et d'autres travailleurs de la santé. Des milliers de gens attendent pour subir des interventions et des examens, qui sont retardés. Nous devons commencer à planifier l'avenir de notre système de santé dès maintenant.

Katharine Smart, M.D., FRCPC

Présidente, Association médicale canadienne

SOURCE Association médicale canadienne

