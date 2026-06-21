L'AMC souligne la Journée nationale des peuples autochtones

OTTAWA, ON, le 21 juin 2026 /CNW/ - À l'occasion du 30e anniversaire de la Journée nationale des peuples autochtones, l'Association médicale canadienne (AMC) célèbre la riche histoire et les contributions inestimables des membres des Premières Nations et des communautés inuites et métisses partout au Canada.

Depuis des générations, les peuples autochtones sont les gardiens des terres, de l'eau et des ressources que nous partageons aujourd'hui. Leurs cultures, leurs langues et leurs traditions ont contribué à façonner notre pays. Cette journée est donc une journée de reconnaissance et de réflexion, alors que nous aspirons à un avenir plus lumineux et plus inclusif.

Au Canada, le colonialisme et le racisme systémique continuent de nuire à la santé des Autochtones, pour qui l'accès aux soins est souvent difficile, en particulier dans les communautés éloignées. Nous appuyons nos partenaires autochtones dans leur plaidoyer en faveur de l'accès à l'eau potable et à des soins de santé durables.

Au nom des médecins du Canada, nous poursuivons notre parcours vers la réconciliation. Nous admettons la dure réalité, nous créons de nouveaux liens de confiance et nous posons les gestes nécessaires pour honorer notre engagement à transformer le système de santé, en vue d'offrir aux peuples autochtones des soins de santé qui tiennent compte de leurs valeurs culturelles et de leurs traumatismes.

Dr Bolu Ogunyemi

Président de l'AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue : Relations de l'AMC avec les médias : [email protected], Yuliya Arutyunyan, 514 475-9732, Eric Lewis, 506 566-1671