OTTAWA, ON, le 10 mars 2023 /CNW/ - Le 11 mars, l'Association médicale canadienne (AMC) soulignera la Journée des femmes médecins du Canada. Trois jours après la Journée internationale des droits des femmes du 8 mars, ces deux événements offrent des occasions importantes pour susciter la réflexion.

Le travail se poursuit pour surmonter les défis auxquels les femmes sont confrontées en médecine. Nous reconnaissons les contributions inestimables qu'elles ont apportées et qu'elles continuent d'apporter à notre profession. J'ai le privilège d'exercer aux côtés de femmes médecins exceptionnelles et d'apprendre auprès d'elles, qu'elles soient cliniciennes, chercheuses, militantes, leaders ou instigatrices de changement. Elles font progresser la médecine dans l'intérêt de tous et de toutes.

Prenez un moment aujourd'hui pour célébrer le travail accompli, sans oublier qu'il reste du chemin à faire. Les femmes médecins d'aujourd'hui et de demain doivent être accueillies, soutenues et honorées sans équivoque.

Dr Alika Lafontaine

Président, Association médicale canadienne

