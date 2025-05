OTTAWA, ON, le 1er mai 2025 /CNW/ - C'est aujourd'hui la Journée nationale des médecins, qui vise à reconnaître et à honorer le travail inlassable et le dévouement indéfectible des médecins qui prodiguent des soins aux patients et patientes partout au Canada. Ces médecins sont au cœur de notre système de santé, source de fierté nationale et phare de l'identité canadienne.

À une époque où les Canadiennes et les Canadiens sont quotidiennement bombardés d'informations - fausses ou véridiques -, ils estiment encore que les médecins sont les mieux placés pour fournir des renseignements de qualité en matière de santé et pour offrir des soins fondés sur des données probantes. D'une année à l'autre, le niveau de confiance envers les médecins demeure exceptionnellement élevé, ce qui assure une stabilité indispensable dans un monde en constante évolution. Plus que jamais, l'opinion des médecins doit être prise en compte.

C'est pourquoi l'Association médicale canadienne (AMC) continue de se battre pour les médecins et leur patientèle. Nous préconisons notamment un meilleur accès aux soins, une réduction du fardeau administratif et un rehaussement de la sécurité dans les milieux de travail. En outre, nous faisons pression pour que les médecins puissent travailler là où on a le plus besoin d'eux - peu importe la province ou le territoire - et nous défendons le système public et universel de soins de santé, source de fierté au Canada depuis des décennies.

Notre système de santé et les prestataires de soins de santé font face à d'énormes défis. C'est pourquoi nous poursuivons nos efforts de représentation.

Au nom de l'AMC, je tiens à remercier sincèrement les médecins pour leur grand dévouement dans les soins apportés à la population canadienne partout au pays. Nous continuerons de nous battre pour vous.

Dre Joss Reimer

Présidente de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

Renseignements et demandes d'entrevue: Relations de l'AMC avec les médias, [email protected]; Elena Gabrysz, 514 839-7296; Eric Lewis, 506 566-1671