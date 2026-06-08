L'AMC salue l'adoption du projet de loi protégeant le consentement éclairé

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) se réjouit de l'adoption par le Parlement du projet de loi S-228, la Loi modifiant le Code criminel (actes de stérilisation).

L'AMC progresse vers la réconciliation à la suite de ses excuses officielles aux peuples autochtones, dans lesquelles elle a reconnu explicitement les torts causés par la profession médicale, notamment en ce qui concerne la stérilisation forcée et coercitive. Ces excuses marquaient un nouveau départ vers l'amélioration de la santé et du bien-être des peuples autochtones. Notre appui au projet de loi S-228 illustre notre engagement à l'égard de mesures concrètes.

Le consentement éclairé fait partie des valeurs fondamentales de l'AMC. Les patientes et les patients doivent pouvoir prendre leurs propres décisions en ce qui a trait à leurs soins, sans pression ni contrainte. Nous sommes solidaires des personnes survivantes de la stérilisation forcée et coercitive et nous voulons continuer à travailler en partenariat avec les peuples autochtones pour tenir nos engagements relatifs à la réconciliation.

Nous remercions la sénatrice Yvonne Boyer, les députées et députés, les sénatrices et sénateurs ainsi que les nombreux spécialistes et leaders communautaires qui ont apporté leur contribution pendant le processus législatif. Nous saluons le leadership et les efforts de représentation du Cercle des survivants pour la justice reproductive, qui a joué un rôle clé dans l'adoption de cette mesure législative.

Dr Bolu Ogunyemi

Président de l'AMC

SOURCE Association médicale canadienne

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