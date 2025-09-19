OTTAWA, ON, le 19 sept. 2025 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC) demande au gouvernement de l'Alberta de s'abstenir d'utiliser la clause nonobstant pour adopter un projet de loi qui perturbe directement les soins cliniques prodigués à la patientèle.

Le projet de loi 26 de l'Alberta limite considérablement la capacité des médecins à prodiguer des soins d'affirmation de genre, notamment en ce qui a trait aux médicaments pouvant être utilisés, ainsi qu'au moment de leur utilisation et à la manière dont ils peuvent être utilisés. Il s'agit d'une ingérence sans précédent du gouvernement dans la relation entre les médecins et leur patientèle qui les oblige à ignorer les directives de pratique clinique, les besoins des personnes et leur propre conscience.

En mai, l'AMC et trois médecins de l'Alberta ont déposé une contestation constitutionnelle contre le projet de loi 26 afin de protéger la relation entre la patientèle, sa famille et les médecins dans le cadre des décisions médicales. L'AMC veut défendre le rôle des médecins et leur relation primordiale avec leur patientèle, alors que des rapports suggèrent que le gouvernement pourrait chercher à contourner le processus judiciaire.

Ce genre d'ingérence politique est inacceptable et risque de créer un précédent qui touchera d'autres enjeux liés à la santé nationale, notamment la vaccination, la santé reproductive, l'aide médicale à mourir, ou même les soins chirurgicaux ou oncologiques.

L'assurance que les médecins de l'Alberta, leur patientèle et les familles ont accès aux soins demeurera une priorité pour l'AMC.

Dre Margot Burnell

Présidente, AMC

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et d'apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

SOURCE Association médicale canadienne

Pour en savoir plus ou organiser une entrevue : Relations médiatiques de l'AMC : [email protected]; Eric Lewis, 506-566-1671