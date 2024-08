OTTAWA, ON, le 29 août 2024 /CNW/ - L'Association médicale canadienne (AMC), Gestion financière MD inc. (MD) et la Banque Scotia unissent leurs forces pour le bien-être des médecins en injectant cinq millions de dollars dans le développement de l'initiative Well Doc au-delà de l'Alberta.

Menée par l'École de médecine Cumming de l'Université de Calgary, l'initiative Well Doc aide les associations de médecins et les organisations de soins de santé à intégrer dans leur environnement de travail des politiques, pratiques et programmes visant à améliorer de façon proactive le bien-être des médecins. De par leur métier, les personnes qui exercent la médecine ont en effet un risque accru de syndromes de détresse professionnelle comme l'épuisement professionnel. À l'heure où les systèmes de santé subissent de fortes pressions, il faut impérativement mettre des ressources de soutien à la disposition des professionnels et professionnelles de la santé.

L'AMC, MD et la Banque Scotia, qui appuient fièrement Well Doc Alberta depuis son lancement remontant au début de 2019, lui ont déjà versé à ce jour 4,2 millions de dollars. L'organisme est ainsi devenu un partenaire fiable qui offre aux associations de médecins des ressources de soutien pédagogiques fondées sur les données probantes pour soulager la détresse professionnelle. Well Doc Alberta favorise le bien-être des médecins à l'aide d'une approche innovante, centrée sur la prévention en amont, qui utilise un modèle collaboratif ciblant le changement systémique. Les organisations de soins de santé reçoivent ainsi de l'aide pour mener des interventions auprès de leurs membres et favoriser leur bien-être, tant à l'échelle individuelle qu'organisationnelle. Grâce à l'initiative, l'infrastructure, les processus et les outils (dont une série de produits éducatifs adaptés aux besoins des médecins) nécessaires à une transformation durable des systèmes de santé ont pu voir le jour.

Well Doc Alberta a déjà donné 324 séances de formation à plus de 7 700 personnes sur tout le continuum de carrière, des études à la haute direction. En outre, l'initiative a été indispensable à la création, à la formation, au lancement et au maintien de 28 équipes de soutien entre médecins, composées de 402 médecins ayant reçu la formation nécessaire pour épauler leurs collègues. Well Doc Alberta a également grandement contribué au processus d'évaluation longitudinale du bien-être des médecins fondé sur l'amélioration de la qualité dans 24 associations de médecins pour relever et cibler les principaux facteurs d'amélioration du bien-être dans ces groupes.

Le financement fourni par l'AMC, MD et la Banque Scotia servira au lancement officiel de Well Doc Canada ainsi qu'à la poursuite des activités de Well Doc Alberta. S'inspirant du modèle albertain, l'équipe du programme Well Doc s'efforcera, au cours des prochains mois, de renforcer les capacités et de moduler les services dans l'objectif de travailler avec les médecins, les associations de médecins et les leaders du système de santé au pays, particulièrement là où les besoins en ressources sont les plus criants. Vous trouverez une liste des services disponibles sur les sites Web de Well Doc Canada et de Well Doc Alberta.

Ce financement de 5 millions de dollars fait partie des 115 millions de dollars que la Banque Scotia, Gestion financière MD et l'AMC ont promis pour aider les médecins, les apprenantes et apprenants en médecine, et les communautés qu'ils servent au Canada. Plus de 80 millions de dollars ont été débloqués jusqu'à présent en soutien à une vaste gamme d'initiatives d'amélioration du bien-être des médecins.

Citations :

« L'initiative Well Doc a généré une expertise et des services uniques qui peuvent contribuer à la transformation de notre système de santé en instaurant un environnement plus sain et plus sûr pour les médecins, et en fournissant des outils et ressources pour mieux gérer leur bien-être individuel et collectif. C'est une fierté de collaborer à l'expansion pancanadienne de ce programme. Nous souhaitons vivement que le système de santé partout au pays soutienne ses médecins, dont la population a tant besoin. »

- Dre Joss Reimer et Dre Kathleen Ross, coprésidentes, Association médicale canadienne

« Le bien-être des médecins a une incidence majeure sur leur vie, sur leur famille et sur toute la collectivité. MD et la Banque Scotia sont fières de contribuer à l'expansion nationale de Well Doc en vue d'améliorer le bien-être des médecins partout au pays. »

- Pamela Allen, cheffe de la direction de Gestion financière MD Inc.

« Il y a tant de besoins au Canada, et nous savons que la répartition des ressources n'est pas toujours équitable. Il nous importe d'être là pour les groupes prêts à se lancer dans les démarches d'intervention en bien-être auprès des médecins. C'est un privilège de pouvoir aider les personnes qui sentent que notre assistance leur serait utile. Nous sommes ravies d'avoir cette occasion de continuer à façonner le bien-être des médecins, ensemble. »

- Dre Jane Lemaire et Alicia Polachek, codirectrices, Well Doc Alberta/Well Doc Canada

À propos de l'entente d'affinité

L'Association médicale canadienne (AMC), Gestion financière MD (MD) et la Banque Scotia se sont engagées d'un commun accord à soutenir la profession médicale et à promouvoir la santé au Canada. Pour honorer cet engagement, la Banque Scotia, en collaboration avec l'AMC et MD, investira 115 millions de dollars pour soutenir les médecins et les collectivités qu'ils servent partout au pays. Vu l'importance de telles collaborations pour appuyer la profession et mettre en œuvre des changements significatifs, d'autres annonces relatives à la communauté médicale suivront bientôt.

À propos de l'AMC

L'Association médicale canadienne est à l'origine d'un regroupement national de médecins et d'apprenantes et apprenants en médecine qui croient en un avenir meilleur pour la santé. Elle aspire à créer un système de santé viable et accessible où les patientes et patients participent à leurs soins, une culture médicale qui favorise l'équité, la diversité et le bien-être des médecins, ainsi que des communautés d'entraide où chaque personne peut vivre en bonne santé. Guidée par des valeurs de collaboration et d'inclusion, elle provoque des changements grâce à son travail de représentation, aux dons, commandites et subventions et au partage des connaissances.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 55 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 58 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 31 juillet 2024. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable, en plus de maximiser le rendement total pour les actionnaires. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. Les actifs de la Banque Scotia s'élèvent à environ 1 400 milliards de dollars canadiens (au 31 juillet 2024) et ses actions sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

